பாரம்பரிய விளையாட்டு தாயக்கட்டை
தாயம் அல்லது தாயக்கட்டை என்பது அதிர்ஷ்டத்தையும் மூலோபாயச் சிந்தனையையும் இணைக்கும் தமிழ்நாட்டின் ஒரு பாரம்பரிய பலகை விளையாட்டு ஆகும்.
வே. நடராஜன்
தாயம் அல்லது தாயக்கட்டை என்பது அதிர்ஷ்டத்தையும் மூலோபாயச் சிந்தனையையும் இணைக்கும் தமிழ்நாட்டின் ஒரு பாரம்பரிய பலகை விளையாட்டு ஆகும். 2 முதல் 4 வீரர்கள் வரை விளையாடும் இந்த விளையாட்டில் கட்டங்கள் கொண்ட ஒரு வரைபடத்தில் காய்களை நகர்த்துவதற்குப் பித்தளை அல்லது மரத்தால் செய்யப்பட்ட நீளமான சிறப்புப் பகடைகள் (தாயக்கட்டைகள்) உருட்டப்படுகின்றன.
எதிராளிகளுக்கு முன்பாக உங்கள் அனைத்துக் காய்களையும் பலகையைச் சுற்றி வந்து, நடுவில் உள்ள 'பழம்' எனப்படும் இலக்கை அடையச் செய்வதே இதன் இறுதி நோக்கமாகும். இது இந்தியக் கலாசாரத்தில் ஆழமாக வேரூன்றிய ஒரு விளையாட்டு மற்றும் பல நவீன பந்தய விளையாட்டுகளின் முன்னோடியாகும்.
விளையாடப்படும் இடங்கள், பிற பெயர்கள்:
தமிழ்நாடு - தாயக்கட்டை அல்லது தாயம், ஆந்திரப் பிரதேசம் / தெலுங்கானா - பசீசி அல்லது அஷ்ட சம்மா, கர்நாடகம் -செளகா பாரா அல்லது கட்டே மனே, கேரளா - தாயம் அல்லது கவடி களி, வட இந்தியா - செளசர் அல்லது பசீசி என்ற பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது.
தேவையான பொதுவான பொருள்கள்:
புளியங்கொட்டைகள் (காய்களாகப் பயன்படுத்த).
இரண்டு சிறப்பு தாயக்கட்டைகள் (பகடைகள்).
விளையாட்டுப் பலகை (தரை அல்லது துணியில் வரையப்பட்டது).
தாயக்கட்டை - 4 கட்டம்
தேவையான பொருள்கள்:
4 கட்ட பலகை
2 தாயக்கட்டைகள்
காய்கள் & சோழிகள்.
விதிகள்:
-1 அல்லது 5 விழுந்தால் மட்டுமே காயை ஆட்டத்துக்குள் (பலகைக்குள்) கொண்டு வர முடியும்.
6 அல்லது 8 விழுந்தால் மீண்டும் உருட்ட கூடுதல் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
ஒரே வீரரின் இரண்டு காய்களை ஒரே கட்டத்தில் வைக்கக் கூடாது (ஆட்டத்தின் வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும்).
இதில் திறமையும் (உத்தி) அதிர்ஷ்டமும் சம பங்கு வகிக்கின்றன.
ஆடுவது எப்படி?
ஆட்டம் தொடங்கும்போது, அனைத்து வீரர்களும் தங்களின் காய்களை தொடக்க இடத்தில் வைப்பார்கள். வீரர்கள் முறைப்படி இரண்டு தாயக்கட்டைகளை உருட்டி, விழும் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தங்களது காய்களை குறிப்பிட்ட பாதையில் நகர்த்துவார்கள். எதிராளிகளின் காய்களால் 'வெட்டப்படாமல்' அனைத்துக் காய்களையும் பலகையை சுற்றி நகர்த்திச் செல்வதே முதன்மை இலக்காகும்.
உங்கள் காய் இருக்கும் அதே கட்டத்தில் எதிராளியின் காய் வந்து இறங்கினால், உங்கள் காய் வெட்டப்பட்டு மீண்டும் முதலிலிருந்தே பயணத்தைத் தொடங்க வேண்டும். எனவே வீரர்கள் தங்களது காய்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் நிறுத்தியும், உத்திகளைப் பயன்படுத்தியும் இலக்கை நோக்கி விரைவாகச் செல்ல வேண்டும்.
மாற்றாக, உருட்டுவதற்கு நான்கு 'சோழிகளை' பயன்படுத்தலாம். சோழிகளைக் கையில் குலுக்கி தரையில் போட வேண்டும். விழும் முறைக்கு ஏற்ப புள்ளிகள் கணக்கிடப்படும்.
நான்கு சோழிகளும் கவிழ்ந்து விழுந்தால் - 8
மூன்று கவிழ்ந்து, ஒன்று மலர்ந்து விழுந்தால் - 1 (தாயம்)
இரண்டு கவிழ்ந்து, இரண்டு மலர்ந்து விழுந்தால் - 2
ஒன்று கவிழ்ந்து, மூன்று மலர்ந்து விழுந்தால் - 3
நான்கு சோழிகளும் மலர்ந்து விழுந்தால் - 4
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
யார் ஒருவர் தனது அனைத்துக் காய்களையும் முதன்முதலில் வெற்றிகரமாக நடுவில் உள்ள 'பழம்' உள்ள பகுதிக்குக் கொண்டு செல்கிறாரோ, அவரே ஆட்டத்தின் வெற்றியாளர் ஆவார்.
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