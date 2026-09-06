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பாரம்பரிய விளையாட்டு பல்லாங்குழி

கணிதம், உத்திகள் சார்ந்த ஒரு பலகை விளையாட்டு, பல்லாங்குழி.

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 4:01 am IST

வே.நடராஜன்

கணிதம், உத்திகள் சார்ந்த ஒரு பலகை விளையாட்டு, பல்லாங்குழி. இது தென்னிந்தியாவின் பழைமையான விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும். குழிகளைக் கொண்ட தனித்துவமான மரப் பலகைக்காகப் பிரபலமாக அறியப்படும் விளையாட்டு.

விரைவான மனக்கணக்கீடு தேவைப்படும் ஒரு 'விதைத்தல், அறுவடை செய்தல்' சார்ந்த விளையாட்டான இது, தமிழ்நாட்டில் பல்லாங்குழி, கர்நாடகாவில் அலி குலி மனே, ஆந்திரப் பிரதேசம் / தெலுங்கானாவில் வாமன குண்டலு, கேரளத்தில் குழிப்பறா என்ற பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது.

இரண்டு இணையான வரிசைகளைக் கொண்ட ஒரு விளையாட்டுப் பலகையில் (பல்லாங்குழிப் பலகை) ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 7 குழிகள் வீதம் மொத்தம் 14 சிறிய குழிகள் இருக்கும். சில நவீன அல்லது வட்டார வடிவங்களில் 12 குழிகள் கொண்ட பலகைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வரலாற்று ரீதியாக ரோஸ்வுட், தேக்கு அல்லது கருங்காலி போன்ற அடர்த்தியான மரங்களில் பல்லாங்குழி செதுக்கப்பட்டிருக்கும். இது பெரும்பாலும் தரையிலோ அல்லது கோயில்களின் கல் தளங்களிலோ நேரடியாகச் சிறிய குழிகளைத் தோண்டி விளையாடப்படுகிறது. குழிகளுக்கு இடையே நகர்த்தப்படும் சிறிய பொருள்கள் காய்கள் எனப்படும். 'விதைத்தல்' (விதைகளைப் போடுதல்) அடங்கியிருப்பதால், காய்கள் சிறியதாகவும், பிடிப்பதற்கு எளிதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

புளியங்கொட்டைகள் (புளியமுத்து), சோழிகள், சிறிய கூழாங்கற்கள் அல்லது கற்கள் காய்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உங்கள் சேமிப்புக் குழியில் எதிராளியை விட அதிக காய்களைச் சேகரிப்பதே இந்த விளையாட்டின் இலக்காகும்.

பல்லாங்குழிக்கு விதிகளும் உண்டு.

வீரர்கள் பலகையில் கடிகார எதிர்திசையில் மட்டுமே காய்களை நகர்த்தவேண்டும்.

உங்களின் கடைசி விதையை ஒரு குழியில் போட்ட பிறகு, அதற்கு அடுத்த குழி காலியாக இருந்தால், உங்களின் அந்த முறை முடிவடையும்.

அடுத்தடுத்து இரண்டு குழிகள் காலியாக இருந்தால், காய்கள் எதையும் கைப்பற்ற முடியாமல் உங்கள் முறை முடிவுக்கு வரும்.

கைப்பற்றப்பட்ட விதைகள் வீரரின் தனிப்பட்ட சேமிப்புப் பகுதியில் வைக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு குழியிலும் பொதுவாக நான்கு அல்லது ஆறு என்ற எண்ணிக்கையில் விதைகள் வைக்கப்பட்டு, ஆட்டம் தொடங்குகிறது. முதல் வீரர் தனது குழிகளில் ஒன்றிலிருந்து அனைத்து விதைகளையும் எடுத்து, அடுத்தடுத்து வரும் குழிகளில் ஒவ்வொன்றாகப் பகிர்ந்துவிடுகிறார். கடைசி விதை இன்னும் விதைகள் உள்ள ஒரு குழியில் விழுந்தால், வீரர் அந்தப் பெட்டியில் உள்ள அனைத்து விதைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து விநியோகிக்க வேண்டும்.

கடைசி விதை ஒரு குழியில் விழுந்து, அதற்கு அடுத்த குழி காலியாக இருந்தால், அந்த வெற்றுக் குழிக்கு அடுத்துள்ள குழியில் இருக்கும் அனைத்து விதைகளையும் வீரர் 'கைப்பற்றுவார்' (தொடப்பம்). பலகையின் ஒரு பக்கம் உள்ள குழிகள் முற்றிலும் காலியாகும் வரை வீரர்கள் மாறி மாறி விளையாடுகிறார்கள். முடிவில் தனது சேமிப்புப் பகுதியில் அதிக விதைகளைச் சேகரித்துள்ள வீரரே வெற்றியாளர் ஆவார்.

பல்லாங்குழி விளையாட்டை ஆடுவதால் பல நன்மைகள் உள்ளன.

எண்ணுவதற்கும் கணிதத் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.

முன்கூட்டியே சிந்திக்கவும் திட்டமிடவும் தூண்டுகிறது.

பொறுமை, கவனம், நியாயமான விளையாட்டு முறையைக் கற்றுக்கொடுக்கிறது.

பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது.

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