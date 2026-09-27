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பாரம்பரிய விளையாட்டு எட்டுக்கோடு

எட்டுக்கோடு விளையாட்டு என்பது 'பாண்டி' விளையாட்டின் பாரம்பரிய வடிவமாகும்.

Published On :

வே. நடராஜன்

எட்டுக்கோடு விளையாட்டு என்பது 'பாண்டி' விளையாட்டின் பாரம்பரிய வடிவமாகும். இது நான்கு சவாலான நிலைகளின் மூலம் ஒரு வீரரின் உடல் சமநிலை, பொறுமை மற்றும் இடஞ்சார்ந்த விழிப்புணர்வை சோதிக்கிறது.

விளையாடும் இடம்: தமிழ்நாட்டின் சென்னை, மதுரை, தஞ்சாவூர் போன்ற மாவட்டங்கள்.

தேவையான பொருள்கள்:

எட்டு செவ்வகக் கட்டங்கள் வரையப்பட்ட தட்டையான தரை.

 சில்லை (ஒரு தட்டையான கல்).

விதிகள்:

விளையாடுபவர் கோட்டின் மீது கால் வைத்தாலோ அல்லது அவர் வீசும் கல் கோட்டின் மீது விழுந்தாலோ அவரது வாய்ப்பு முடிவுக்கு வரும்.

 5-ஆவது கட்டத்தை எவரும் தங்களது சொந்த 'பழம்' பகுதியாகக் கோர முடியாது.

 எதிராளியால் 'பழம்' என்று கைப்பற்றப்பட்ட எந்தவொரு கட்டத்தையும் மற்ற வீரர்கள் தாண்டிக் குதிக்க வேண்டும் (அதன் மேல் கால் வைக்கக் கூடாது).

 இறுதி நிலையின் போது கல்லைச் சரியாக வீசுவதற்கு உங்களுக்கு மூன்று வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும்.

விளையாடும் முறை:

இந்த விளையாட்டு நான்கு நிலைகளைக் கொண்டது.

முதல் நிலை:

வீரர்கள் ஒற்றைக் காலில் நொண்டி அடித்து, கல்லை 1 முதல் 8 வரையிலான கட்டங்களில் வீசி விளையாட வேண்டும். 5-ஆவது கட்டத்தை இரண்டு கால்களையும் வைத்து ஓய்வெடுக்கப் பயன்படுத்தலாம்.

இரண்டாம் நிலை:

கல்லைத் தங்கள் பாதத்தின் மேல் வைத்துச் சமநிலைப்படுத்தியபடி நொண்டி அடித்துச் செல்லவேண்டும்.

மூன்றாம் நிலை:

கல்லைத் தலையில் வைத்துக்கொண்டு, கண்களை மூடியபடி கட்டங்களின் வழியே நடக்கவேண்டும்.

நான்காம் நிலை:

வீரர்கள் விளையாட்டுத் தளத்துக்குப் பின்புறமாகத் திரும்பி நின்று, ஒரு கட்டத்தைத் தங்களின் சொந்த 'பழம்' பகுதியாகக் கோருவதற்காகக் கல்லைத் தலைக்கு மேலாகப் பின்னோக்கி வீசவேண்டும்.

வெற்றி பெறுவது எப்படி?

நான்கு நிலைகளையும் வெற்றிகரமாக முடித்து, விளையாட்டுத் தளத்தில் அதிக 'பழம்' கட்டங்களைக் கைப்பற்றும் வீரரே வெற்றியாளர் ஆவார்.

நன்மைகள்:

சமநிலை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு: கால்களின் தசைகளை வலுப்படுத்துகிறது மற்றும் உடலின் சமநிலைத் தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.

கவனமும் பொறுமையும்: சிக்கலான விதிகளைப் பின்பற்றும் திறனையும், அழுத்தமான சூழலிலும் நிதானமாக இருக்கும் திறனையும் வளர்க்கிறது.

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