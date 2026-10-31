பாரம்பரிய விளையாட்டு சொப்பு சாமான்கள்
சொப்பு சாமான்கள் என்பது பாரம்பரிய சமையல் விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும்.
சொப்பு சாமான்கள் என்பது பாரம்பரிய சமையல் விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும். இதில் குழந்தைகள் சிறிய களிமண் அல்லது மரப்பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்திச் சமைப்பது போலவும், பரிமாறுவது போலவும் பெரியவர்களைப் போலி செய்து விளையாடுவார்கள்.
'சொப்பு' என்ற சொல் சிறிய பாத்திரங்களைக் குறிக்கிறது. இவை வரலாற்றளவில் உண்மையான சமையலறை உபகரணங்களைப் போலவே கையால் சுடப்பட்ட களிமண்ணால் செய்யப்பட்டன.
பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர், மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலி போன்ற மாவட்டங்களில் விளையாடப்படுகிறது.
தேவையான பொருள்கள்:
சிறிய களிமண் பாத்திரங்கள் (சொப்பு சாமான்கள்)
காய்ந்த மணல்
தண்ணீர்
இலைகள்
சிறு குச்சிகள்
விதிகள்:
விளையாடுபவர்கள் சுற்றியுள்ள சூழலில் கிடைக்கும் இயற்கைப் பொருள்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் 'உணவு' பங்கு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
'சமையல்' முடிந்ததும் விளையாடிய இடத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
விளையாடுவது எப்படி?
குழந்தைகள் அனைவரும் ஒரு பெரிய மரத்தின் நிழலில் ஒன்றுகூடி தங்களின் 'சிறிய சமையலறையை' ஆவலோடு அமைப்பார்கள். விளையாட்டில் சுவாரசியத்தைக் கூட்ட, சமைப்பவர், பரிமாறுபவர் மற்றும் வீட்டுக்கு வரும் விருந்தினர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் எனத் தங்களுக்குள் பொறுப்புகளை மகிழ்ச்சியோடு பிரித்துக் கொள்வார்கள்.
சுற்றியிருக்கும் மணலை அரிசியாகவும், பொடிப் பொடியாக நறுக்கிய பச்சை இலைகளைக் காய்கறிகளாகவும், சிறிதளவு தண்ணீரைக் குழம்பாகவும் பயன்படுத்தித் தங்களது சிறிய களிமண் பானைகளில் சமையல் செய்யத் தொடங்குவார்கள். சிறிய மரக் குச்சிகள் அல்லது அகப்பைகளால் அக்கலவையைக் கிண்டி, குச்சிகளை வைத்து அடுப்பைப் பற்றவைப்பது போலத் தத்ரூபமாகப் பாவனை செய்வார்கள்.
உணவு சமைத்து முடித்ததும், சுற்றிலும் இருக்கும் மரங்களின் சிறிய இலைகளைத் தட்டுகளாகப் பயன்படுத்தி, குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் அன்போடு பரிமாறுவார்கள். இந்த எளிய விளையாட்டு குழந்தைகளின் கற்பனைத் திறனை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், சிறுவயதிலேயே சமூக உணர்வையும், பிறருடன் பகிர்ந்து உண்ணும் நற்பண்பையும் இயல்பாக வளர்க்கிறது.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
இதில் வெற்றியாளரோ தோல்வியுற்றவரோ இல்லை; கூட்டு மகிழ்ச்சியையும் படைப்புத் திருப்தியையும் அடைவதே இதன் நோக்கமாகும்.
நன்மைகள்:
சிறு குழந்தைகளின் படைப்பாற்றல் மற்றும் கற்பனைச் சிந்தனையை மேம்படுத்துகிறது.
சிறிய பொருள்களைக் கையாள்வதன் மூலம் நுண் இயக்கத் திறன்களை வளர்க்கிறது.
சமூகத் தொடர்பையும் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் பழக்கத்தையும் உருவாக்குகிறது.
உணவு மற்றும் வீட்டுப் பொறுப்புகளைப் பற்றிப் புரிந்து கொள்ள ஒரு இயற்கை வழியை வழங்குகிறது.
வே. நடராஜன்
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