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சிரி... சிரி...

ஆபிஸூக்கு ஏன் லேட்டு?

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'ஆபிஸூக்கு ஏன் லேட்டு?'

'பையனோட ஸ்கூலுக்குப் போயிட்டு வந்ததுல கொஞ்சம் லேட்டாயிடுச்சு, சார்!'

'எதுக்கு ஸ்கூல் போனீங்க?'

'பையன் தினமும் ஸ்கூலுக்கு லேட்டா போறான்னு என்னை வரச்சொல்லிருந்தாங்க, சார்!'

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'கட்சி அறிவித்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தலைவர் ஏன் கேன்சல் பண்ணிட்டார் ?'

'உண்ணாவிரதத்துல கலந்துக்க வந்த எல்லாருமே பார்சலுக்கு கையில கேரியர் எடுத்திட்டு வந்திருந்தாங்களாம்!'

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'உங்க படத்துல கதையே இல்லைனு பேசிக்கிறாங்களே, சார்?'

'கதை இருந்தாத்தான் அது என்னுது...

உன்னுதுன்னு சொல்லி பிரச்னை பண்ணிட றாங்களே, சார்!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

'இப்ப நான் சொல்ற கதையைக் கேட்டா

அழுதுடுவீங்க, சார்!'

'உன் கதையை படம் எடுத்துட்டு நான் அழாம இருந்தா, சரி!'

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'உங்களுக்கு சுகர் அதிகமாயிருக்கு... லட்டு சாப்பிடாதீங்க!'

'லட்டை உடைச்சி பூந்தியா சாப்பிடலாமா, டாக்டர்?'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

'பாதி பந்தியில் ஏன் பீடா வைக்கிறாங்க?'

'சாப்பாடு தீர்ந்து போச்சு!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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