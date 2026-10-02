The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்

சென்னையில் செப்டம்பரில் மட்டும் 1,293 போ் டெங்கு பாதிக்கப்பட்டனா்.

Published On :

சென்னையில் செப்டம்பரில் மட்டும் 1,293 போ் டெங்கு பாதிக்கப்பட்டனா். இதன்காரணமாக தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டு, டெங்கு பாதிப்பு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:

சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த 2025 செப்டம்பரில் 605 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு பதிவானது. நிகழாண்டு (2026) செப்டம்பரில் 1,293 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஒரே மாதத்தில் சுமாா் 8,000-க்கும் மேற்பட்டோா் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டாலும், அவா்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே குணமடைந்துவிட்டனா்.

சென்னையில் 84-ஆவது வாா்டு முதல் 91-ஆவது வாா்டு வரை டெங்கு பாதிப்பு அதிகமிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதாவது நுங்கம்பாக்கம், கோடம்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகம் இருப்பதாக தெரியவந்ததால் அங்கு கூடுதலாக மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மேலும், புகா் பகுதியிலும் டெங்கு பாதிப்பு உள்ளது கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது.

பொதுமக்களின் காய்ச்சல் பாதிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு மாநகராட்சி சாா்பில் தினமும் 50 இடங்களில் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், இனி தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இரு வாா்டுகளுக்கு ஒரு இடம் என்ற அளவில் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தச் சிறப்பு முகாம்களிலும் சிகிச்சை பெறலாம் என்றாா்.

தொடா்ந்து அவா், தென் சென்னை பகுதியில் கால்வாய்களில் டெங்குவுக்கு காரணமான பாக்டீரியாவை அழிக்கும் வகையிலான திரவ உயிரியை ட்ரோன்கள் மூலம் தெளிக்கும் பணியையும் பாா்வையிட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பருவ கால நோய்கள் பரவும் இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள்

பருவ கால நோய்கள் பரவும் இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள்

டெங்குவால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் இளைஞா்கள்: அலட்சியம் காட்டும் மாநகராட்சி சுகாதாரப் பிரிவு

டெங்குவால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் இளைஞா்கள்: அலட்சியம் காட்டும் மாநகராட்சி சுகாதாரப் பிரிவு

நிகழாண்டு இதுவரை 17,049 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு: அமைச்சா் அருண்ராஜ்

நிகழாண்டு இதுவரை 17,049 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு: அமைச்சா் அருண்ராஜ்

சென்னையில் 654 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு: தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள்!

சென்னையில் 654 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு: தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள்!

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK