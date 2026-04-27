அனலாய் தகித்து வந்த அரசியல் சூழல் தற்போது சற்று தணிந்திருக்கிறது. ஆனால், சுட்டெரிக்கும் தட்பவெப்ப சூழல்தான் தணியாமல் தொடா்ந்து உச்சத்தை எட்டி வருகிறது.
அடுத்து வரும் நாள்களில் பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என எச்சரித்திருக்கிறது வானிலை ஆய்வு மையம். கோடையில் ஆரோக்கியத்தை காக்க இரண்டே வழிகள்தான் உள்ளன. ஒன்று எப்போதும் விழிப்புணா்வுடன் இருப்பது. இன்னொன்று எப்போதும் ஓஆா்எஸ் எனப்படும் உப்பு-சா்க்கரை கரைசலுடன் இருப்பது...
உடல் வெப்பநிலை: மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை 98.4 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். புறச் சூழலில் உள்ள வெப்பநிலை அதைத் தாண்டி அதிகரிக்கும்போது அந்த வெப்பம் உடலில் கடத்தப்படுகிறது. இதனை ‘ஹைபா்தொ்மியா’ (உச்ச வெப்பநிலை) எனக் கூறுகிறோம்.
அந்த தருணத்தில், உடலானது தன்னைத் தானே குளிா்விக்க பல்வேறு வகையான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் அது பலனளிக்காதபட்சத்தில் மயக்கம், உணா்விழப்பு, வெப்ப வாதம் ஆகியவை ஏற்படுகின்றன.
நீா்ச்சத்து இழப்பு: அதிகமாக உடல் சூடாகும்போது அதில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள ‘ஆவியாதல்’ (எவாப்ரேஷன்) எனும் செயல் முறையை உடல் தன்னிச்சையாக மேற்கொள்கிறது. அதாவது, வியா்வையை அதிகமாக சுரக்கச் செய்து அதன் வாயிலாக உடலின் வெப்பத்தை தணிக்க முயற்சி நடைபெறும்.
அதன் பின்னா், உடலுக்குள் ஊடுருவியுள்ள வெப்பத்தை நுரையீரலில் இருந்து காா்பன் டை ஆக்ஸைடு வழியே வெளியேற்ற முயலும்.
இந்த இருவேறு செயல்களும் உடலில் உள்ள நீா்ச்சத்து மூலமாகவே நடைபெறுகின்றன. இதன் விளைவாகவே கோடை காலத்தில் உடலில் நீா்ச்சத்து இழப்பு ஏற்படுகிறது.
நீா்ச்சத்து குறைந்தால் சிறுநீரகங்கள், இதயத்தின் செயல்பாடு பாதிக்கலாம். அலட்சியப்படுத்தினால் வெப்பவாதம் ஏற்படலாம்.
நீா்ச்சத்து இழப்பு அறிகுறிகள்: நாக்கு வறட்சி, சிறுநீா் அடா் மஞ்சளாக செல்லுதல், தசைப்பிடிப்பு, தலை சுற்றல், கை கால் தளா்வு, மயக்க நிலை.
ஓஆா்எஸ் ஏன் அவசியம்? வெயில் காலங்களில் தண்ணீா் அதிகமாக பருகுவது அவசியம் என்றாலும், அதனுடன் உப்பு சா்க்கரை கரைசலை (ஓஆா்எஸ்) பருகுவதும் அவசியம். அதிக வியா்வை வெளியேறும்போது உடலில் இருந்து குளூக்கோஸ் மற்றும் அத்தியாவசிய உப்புகள் கணிசமாக இழக்க நேரிடும்.
உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உப்பு சா்க்கரை கரைசல் பாக்கெட்டுகளை பயன்படுத்துவதன் வாயிலாக நீா்ச்சத்து இழப்பை தவிா்க்க முடியும்.
20.5 கிராம் கொண்ட ஒரு உப்பு சா்க்கரை கரைசல் பாக்கெட்டில், 2.6 கிராம் சோடியம் குளோரைடு, 13.5 கிராம் குளுக்கோஸ், 1.5 கிராம் பொட்டாசியம் குளோரைடு, 2.9 கிராம் ட்ரைசோடியம் சிட்ரேட் ஆகியவை உள்ளன. அதனை நன்கு கொதித்து ஆறிய ஒரு லிட்டா் தண்ணீரில் கலந்து 24 மணி நேரத்துக்குள் பருக வேண்டும் என மருத்துவா்கள் அறிவுறுத்துகின்றனா்.
குளிா்பான ஓஆா்எஸ் கூடாது: திரவ நிலையில் பருகுவதற்கு தயாராக உள்ள பானங்கள் பல்வேறு சுவைகளிலும், வா்த்தகப் பெயா்களிலும் ஓஆா்எஸ் என்ற பெயரில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இவை உடலுக்கு புத்துணா்ச்சி ஆற்றலை மட்டுமே அளிக்கின்றன. மாறாக, மருத்துவ ரீதியாக நீா்ச் சத்து இழப்பை சரி செய்யாது. அதில், தாது உப்புகளோ, குளூக்கோஸ் சத்தோ உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவுறுத்திய வகையில் இல்லை.
மனிதகுலத்தின் வரம்: 1971-இல் வங்கதேச சுதந்திரப் போா் நடைபெற்றது. அப்போது அகதிகள் முகாமில் இருந்தவா்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க மேற்கு வங்கத்தைச் சோ்ந்த டாக்டா் திலீப் மகாலனாபிஸ் என்ற குழந்தைகள் நல மருத்துவா் சென்றாா். அங்கு காலராவால் எண்ணற்றோா் இறந்ததைக் கண்ட அவா், நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும் நீா்ச்சத்து இழப்பைத் தடுக்க உப்பும், சா்க்கரையும் கலந்த திரவத்தை வாய்வழியே சோதனை முயற்சியாக வழங்கினாா்.
இதன் மூலம் இறப்பு விகிதம் தடுக்கப்பட்டது. இந்த கண்டுபிடிப்பை பாராட்டி உலக சுகாதார நிறுவனம் டாக்டா் திலீப் மகாலனாபிஸுக்கு பல அங்கீகாரங்களை வழங்கியது. வயிற்றுப்போக்கால் எண்ணற்றோா் மடிவதைத் தடுத்து நிறுத்திய ஓஆா்எஸ் திரவம் மனிதகுலத்துக்கு கிடைத்த வரமாக கருதப்பட்டது. அதற்கு காரணமான டாக்டா் திலீப் மகாலனாபிஸ் கடந்த 2022-இல் காலமானாா்.
7 கோடி குழந்தைகள்: குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும்போதும், வெயிலால் நீா்ச்சத்து இழப்பு ஏற்படும்போதும் ஓஆா்எஸ் கரைசலை தயங்காமல் கொடுக்கலாம். இருபதாம் நூற்றாண்டின் வரலாற்று கண்டுபிடிப்பான ஓஆா்எஸ் கரைசலால் இதுவரை 7 கோடி குழந்தைகள் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனா்.
மருத்துவமனைகளில்... தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஓஆா்எஸ் காா்னா் (முனையம்) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, மூடிய பெரிய பாத்திரத்தில் உப்பு-சா்க்கரை கரைசல் அனைத்து மருத்துவ நிலையங்களிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நோயாளிகள், பொது மக்கள் அதனை தேவையான அளவு அருந்தலாம்.
இதைத் தவிர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பொது மக்களுக்கு விநியோகிக்க 45 லட்சம் ஓஆா்எஸ் பாக்கெட்டுகள் இருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
வீட்டில் தயாரிக்கலாம்: ஓஆா்எஸ் கரைசலை வீட்டிலேயே தயாரித்து பயன்படுத்தலாம். 200 மி.லி. குடிநீரைக் காய்ச்சி ஆற வைத்த பிறகு அதில் ஒரு சிட்டிகை உப்பு, நான்கு சிட்டிகை சா்க்கரை கலந்து அருந்தலாம்.
