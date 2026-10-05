தவெகவுக்கு வெற்றிவாய்ப்பு அமோகமாக இருக்கிறது... ஜி.கே.வாசன் சிறப்பு நேர்காணல்
தவெகவுக்கு இடைத்தேர்தலில் வெற்றிவாய்ப்பு அமோகமாக இருப்பதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தார்.
ஜி.கே.வாசன்
தவெகவுக்கு இடைத்தேர்தலில் வெற்றிவாய்ப்பு அமோகமாக இருப்பதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தார்.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகி, உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரை தனித்துச் செயல்பட தமாகா முடிவு செய்துள்ள நிலையில், கட்சியின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் தமிழக அரசியல் சூழல் குறித்து தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன், "தினமணி' நிருபர் ஆ.செ.பகீரதனுக்கு அளித்த சிறப்பு நேர்காணல்:
2019, 2024 மக்களவைத் தேர்தல்கள், 2026 பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் பயணித்த நீங்கள், தற்போது கூட்டணியில் இருந்து விலகி தனித்து செயல்படக் காரணம் என்ன?
கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த பிற கட்சி வேட்பாளர்களின் வெற்றியில் எங்களது பங்கு இருப்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது.
தேர்தலுக்குப் பின்னர் கட்சியின் அடுத்தகட்ட பணிகள் குறித்து பல்வேறு ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதில், வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரை எந்தக் கூட்டணியிலும் இடம்பெறாமல் தனித்துப் பணியாற்ற வேண்டும் என ஒருமனதாக முடிவெடுக்கப்பட்டது. தனித்துப் பணியாற்றும்போதுதான் கட்சியின் பலவீனத்தை பலமாக மாற்றி, கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த முடியும்.
தவெகவின் வெற்றியை எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள்?
தமிழகத்தில் மக்கள் இதுவரை திமுக, அதிமுக என இரு திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாறிமாறி வாக்களித்து வந்தனர். அவர்களின் ஆட்சியில் ஊழல் அதிகரிப்பதாகவும், வெளிப்படைத்தன்மை குறைந்து வருவதாகவும் மக்கள் எண்ணுகின்றனர். இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் புதிய மாற்றம் வேண்டும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், விஜய் மீது இருக்கும் பெருமளவு நம்பிக்கை காரணமாக, கட்சி தொடங்கிய இரண்டே ஆண்டுகளில் அவருக்கு பெருமளவு வாக்களித்து வெற்றி பெற வைத்துள்ளனர்.
இதுவரையான தவெக ஆட்சி எப்படி உள்ளது?
5 மாதங்கள் என்பது ஆட்சிக் காலத்தில் வெறும் 5 சதவீதம் மட்டுமே. இன்னும் 95 சதவீதம் ஆட்சிக் காலம் மீதமுள்ளது. தவெக ஆட்சி அமைந்த குறுகிய நாள்களிலேயே மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கு மட்டுமல்லாமல், மக்களின் எண்ணங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையிலான அறிவிப்புகள், திட்டங்கள் ஆகியவற்றை முதல்வர் ச.ஜோசப் விஜய் செயல்படுத்தி வருகிறார். அவரது ஆட்சிக் காலத்தில் வளமான தமிழகம் உருவாகும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது.
இந்த இடைத்தேர்தல் செயற்கையாக உருவானது என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதே?
இந்த இடைத்தேர்தலைப் பொருத்தவரை இயற்கை, செயற்கை என எதுவும் கிடையாது. தனிப்பட்ட முறையில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தங்களது மனசாட்சிக்கு ஏற்ப எடுக்கப்படும் முடிவுகளின் பிரதிபலிப்பே இந்த இடைத்தேர்தல். இந்த முடிவு சரியா, தவறா என்பதை மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள்.
இடைத்தேர்தலில் வெற்றிவாய்ப்பு யாருக்கு?
முதல்வர் ச.ஜோசப் விஜய்யின் செயல்பாடுகளுக்கு மக்களிடையே பெரும் ஆதரவும், இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் தொகுதிகளில் மக்கள் வரவேற்பும் இருப்பதைப் பார்க்கும்போது, தவெகவுக்கு வெற்றிவாய்ப்பு அமோகமாக உள்ளது.
தவெக வேட்பாளர்கள் ஏற்கெனவே அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்றவர்களாக இருந்தாலும், பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் போட்டியிட்டு, தங்களது முடிவுக்கு வாக்காளர்களின் ஒப்புதலைப் பெற முடிவெடுத்திருப்பது ஜனநாயக ரீதியிலான அணுகுமுறை.
இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கான உங்கள் ஆதரவு வருங்கால கூட்டணிக்கான அடித்தளமா?
தமாகா எப்போதும் தனிப்பட்ட முறையில் முடிவு எடுப்பதில்லை. கட்சி நிர்வாகிகளுடன் உரிய ஆலோசனை மேற்கொண்ட பிறகே கூட்டணி தொடர்பாக முடிவுகள் எடுக்கப்படும். தற்போது, தவெக அரசின் செயல்பாடுகள் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கதாக உள்ளன. பெண்களுக்கான வெற்றிப் பயணம், காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கம், தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம் என தங்களது வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொன்றாக செயல்படுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், பெண்கள் பாதுகாப்பு, சட்டம்-ஒழுங்கை சரிசெய்வது, விவசாயிகள், மீனவர்கள் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவது என சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே, தவெக ஆட்சி நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் ஒருமனதோடு ஆதரவு அளிக்கிறோம்.
மீண்டும் காங்கிரஸுடன் தமாகா இணைந்து பணியாற்றும் முடிவு குறித்து...
பல மாநிலங்களில் ஆட்சி பொறுப்பில் இல்லாவிட்டாலும், நமது நாட்டில் மிகப்பெரிய கட்சி காங்கிரஸ் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து கிடையாது. மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் இயக்கங்களுக்கு தமாகா எப்போதும் துணையாக இருக்கும். அந்த வகையில், காங்கிரஸுடன் இணைந்து மக்களுக்கு சேவையாற்ற தமாகா ஒப்புக்கொண்டது.
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