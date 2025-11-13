தற்போதைய செய்திகள்

மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை! ஒரே நாளில் ரூ.9 உயர்ந்த வெள்ளி!!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்துள்ளது தொடர்பாக...
தங்கம் விலை
மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.94,400-க்கும், வெள்ளி ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.9 உயர்ந்து ரூ.182-க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 2 நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.3,160 உயா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை பவுன் ரூ.93,600-க்கு விற்பனையானது.

தொடா்ந்து புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,600-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92,800-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.94,400-க்கு விற்பனையாகிறது.

அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ரூ.11,800-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.94,400-க்கும் விற்பனையாகிறது.

ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.9 உயர்வு

அதேநேரம் வெள்ளி விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.9 உயா்ந்து ரூ.182-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.9,000 உயா்ந்து ரூ.1.82 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

