மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை! ஒரே நாளில் ரூ.9 உயர்ந்த வெள்ளி!!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.94,400-க்கும், வெள்ளி ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.9 உயர்ந்து ரூ.182-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 2 நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.3,160 உயா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை பவுன் ரூ.93,600-க்கு விற்பனையானது.
தொடா்ந்து புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,600-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92,800-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.94,400-க்கு விற்பனையாகிறது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ரூ.11,800-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,600 உயர்ந்து ரூ.94,400-க்கும் விற்பனையாகிறது.
ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.9 உயர்வு
அதேநேரம் வெள்ளி விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.9 உயா்ந்து ரூ.182-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.9,000 உயா்ந்து ரூ.1.82 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
