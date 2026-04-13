ஆற்காட்டில் தீ விபத்து! கணவன்- மனைவி பலி!

ஆற்காடு பகுதியில் ஐஸ்கிரீம் தயாரித்து விற்பனை செய்யும் கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில், கணவன் மனைவி உடல்கருகி பலியான சம்பவம்

தீ விபத்தில் உடல்கருகி பலியான பவன்லால்(46) மற்றும் அவரது மனைவி சுந்தரிதேவி(42). - டிஎன்எஸ்

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 5:42 am

ஆற்காடு பகுதியில் ஐஸ்கிரீம் தயாரித்து விற்பனை செய்யும் கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில், கணவன் மனைவி உடல்கருகி பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு அருகே உள்ள தேவி நகர் என்ற பகுதியில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் மகாவீர் ஐஸ்கிரீம் கடையை நடத்தி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், ஐஸ்கிரீம் விற்பனை செய்யும் கடையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் கடையின் உரிமையாளரான பவன்லால்(46) மற்றும் அவரது மனைவி சுந்தரிதேவி (42) ஆகிய இருவரும் தீயில் சிக்கி கருகிய நிலையில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவம் குறித்து ஆற்காடு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஐஸ்கிரீம் கடையை நடத்தி வியாபாரம் செய்து வந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த கணவன் மனைவி இருவரும் தீயில் கருகி உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

A tragic incident in the Arcot area, in which a husband and wife were burned to death following a fire at an ice cream manufacturing and sales outlet, has caused deep sorrow.

மது விற்பனையைத் தடை செய்யும் கட்சிக்கு வாக்களிப்போம்: பழங்குடியின பெண்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

