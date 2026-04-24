Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
தற்போதைய செய்திகள்

அதிருப்திக்கு மத்தியிலும் நரிக்குறவா்கள் ஆா்வமுடன் வாக்களிப்பு

திருச்சி மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலின்போது வாக்களித்த நரிக்குறவா் காலனி மக்கள்...

News image

திருச்சி திருவெறும்புா் தேவராயநேரி வாக்குச்சாவடியில் வியாழக்கிழமை வாக்களிக்க வாரிசையில் நின்ற நரிக்குறவா் பெண்கள்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 2:13 am

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி: திருச்சி மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலின்போது வாக்களித்த நரிக்குறவா் காலனி மக்கள், தங்கள் பகுதிக்கான அடிப்படை வசதிகள் போதிய அளவில் இல்லை என அதிருப்தி தெரிவித்தனா்.

திருவெறும்பூா் வட்டத்துக்குள்பட்டது தேவராயநேரி. இங்குள்ள நரிக்குறவா் காலனியில் சமுதாயக் கூடத்தில் வாக்குப்பதிவு அமையம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த மையமானது முழுவதும் நரிக்குறவா் காலனியைச் சோ்ந்த மக்கள் வாக்களிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த மையத்தில் ஆண்கள், பெண்கள் என மொத்தம் 906 வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க தகுதிபெற்றிருந்தனா். காலை முதலே வாக்காளா்கள் வாக்களித்த நிலையில், மாலை 6 மணியுடன் முடிவடைந்த வாக்குப்பதிவில் இங்கு 701 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.

வாக்களித்த பலரும் தங்கள் பகுதி தொடா்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும், அடிப்படை வசதிகளே இல்லை எனவும் அதிருப்தி தெரிவித்தனா்.

அலுவலா்களுக்கு அக்கறையில்லை: இதுதொடா்பாக, இந்த பகுதியைச் சோ்ந்த லாவண்யா (32) கூறுகையில், எங்கள் பகுதியில் தொடக்கப் பள்ளி மட்டுமே உள்ளது. நடுநிலை, உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் துவாக்குடி, திருவெறும்பூா், திருச்சிக்கு செல்ல வேண்டும். ஆா்வமுடன் நாங்கள் படிக்கச் சென்றாலும் எங்களை ஊக்கப்படுத்தி எங்களுக்கான உயா்கல்வியை உறுதி செய்ய அரசு அலுவலா்கள் போதிய அக்கறை செலுத்துவதில்லை. கல்வியில்தான் இப்படி என்றால், தொழிலிலும் மாற்றம் இல்லை. பரம்பரையாக ஊசி, பாசி மணி மாலைகளை மட்டுமே தயாரிக்கிறோம். திறன் பயிற்சிகளை அளித்து மாற்றுத்தொழில்களை அடையாளம் கண்டு ஊக்கப்படுத்தினால் நாங்களும் வளா்ச்சி பெறுவோம் என்றாா்.

அடிப்படை வசதிகளில் குறைபாடு: இதே பகுதியைச் சோ்ந்த ஜாக்கிசான் கூறுகையில், மழை பெய்தால் வழிந்தோட வடிகால் வசதியோ, சாக்கடை வசதியோ இல்லை. குடிநீரும் உப்பாகவே கிடைக்கிறது. காவிரிக் குடிநீரோ, பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரோ கேள்விக்குறியாக உள்ளது. சாலை வசதி, தெருவிளக்கு வசதியும் போதுமானதாக இல்லை. மேலும், 400-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. இவா்களில் பலருக்கு பட்டா இல்லை. எங்கள் காலனியில் உள்ள ஒரு பகுதியினா் நீா்நிலைப் பகுதிகளில் இருப்பதாகக் கூறி அவா்களை அகற்றும் முயற்சியும் நடைபெறுகிறது என்றாா் அவா்.

Summary

Residents of the Narikuravar Colony who cast their votes during the Assembly elections held in the Trichy district on Thursday...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

