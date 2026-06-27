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லண்டனில் தெலங்கானா மாணவர் சடலமாக மீட்பு: உடலை தாயகம் கொண்டுவர குடும்பத்தினர் கோரிக்கை!

லண்டனில் உயர்கல்வி படித்து வந்த தெலங்கானா மாணவர் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :27 ஜூன் 2026, 9:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லண்டனில் உயர்கல்வி படித்து வந்த தெலங்கானா மாணவர் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலங்கானா மாநிலம், காமரெட்டி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் மதுசூதன் ரெட்டி. இவரது மகன் எஸ்.ஸ்ரீநாத்(25) உயர் கல்வி பயில கடந்த 14 மாதங்களுக்கு முன்பு லண்டன் சென்றுள்ளார். ஸ்ரீநாத் ரெட்டி ஜூன் 22ஆம் தேதி இரவு பிறந்த நாள் விழா ஒன்றில் கலந்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் மறுநாள் காலை அவரது அறையில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஸ்ரீநாத் ரெட்டி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது அறையில் உடன் இருந்தவர் கூறியதாக உறவினர் தெரிவித்தார். மேலும், ஸ்ரீநாத் ரெட்டி மரணம் குறித்து மற்ற நண்பர்களுக்கு சற்று தாமதமாகவே அறையில் இருந்தோர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் என்றும் அந்த உறவினர் கூறியுள்ளார்.

தனது மகனின் இறப்பிற்கான காரணம் என்னவென்று தெரியவில்லை எனக் குறிப்பிட்ட தந்தை, உடலை விரைவாக தாயகம் கொண்டுவர மத்திய, மாநில அரசுகள் உதவ வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். ஜூன் 22ஆம் தேதி இரவு குடும்பத்தினருடன் ஸ்ரீநாத் ரெட்டி நன்றாகதான் பேசியதாக தந்தை மதுசூதன் ரெட்டி கூறினார்.

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