இன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்து

டி20 உல​கக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி​யின் முதல் அைர​யி​றுதி ஆட்டத்​தில், தென்​னாப்​பி​ரிக்கா - நியூ​ஸி​லாந்து அணி​கள் புதன்​கி​ழமை (மாா்ச் 4) மோது​கின்​றன.

News image
தென்னாப்பிரிக்கா
Updated On :3 மார்ச் 2026, 11:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

டி20 உல​கக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி​யின் முதல் அைர​யி​றுதி ஆட்டத்​தில், தென்​னாப்​பி​ரிக்கா - நியூ​ஸி​லாந்து அணி​கள் புதன்​கி​ழமை (மாா்ச் 4) மோது​கின்​றன.

போட்டி​யில் இது​வரை தோல்​வியே சந்​திக்​கா​மல் தென்​னாப்​பி​ரிக்கா அைர​யி​றுதி வரை முன்​ேனறி வந்​தி​ருக்​கி​றது. லீக் சுற்​றி​லும் சரி, குரூப் சுற்​றி​லும் சரி முத​லி​டத்தை தக்​க​ைவத்து சவால் மிக்க அணி​யாக இந்​தப் போட்டி​யில் நீடித்து வரு​வ​தில் சந்​ேத​கம் இல்லை.

ஐசிசி போட்டி​க​ளில் முக்​கி​ய​மான கட்டம் வரை வந்து தோல்​வியை சந்​திப்​பதை வழக்​க​மா​கக் கொண்​டி​ருந்த தென்​னாப்​பி​ரிக்கா, கடந்த ஆண்டு உலக டெஸ்ட் சாம்​பி​யன் பட்டத்தை வென்​ற​தன் மூல​மாக அந்த மோச​மான வர​லாற்றை முடி​வுக்​குக் கொண்டு வந்​தது.

அடுத்த இலக்​காக, ஐசி​சி​யின் வெள்​ைளப் பந்து போட்டி​க​ளில் கோப்பை வெல்​வ​தற்​காக, பயிற்​சி​யா​ளா் ஷுக்ரி கான்ராட் வழி​காட்​டு​த​லில் அந்த அணி முன்​ேனறி வரு​கி​றது. தென்​னாப்​பி​ரிக்க அணி​ையப் பொருத்​த​வரை பேட்டிங்​கில் அதன் கேப்​டன் எய்​டன் மாா்க்​ரம், தனது பொறுப்​புக்கு ஏற்​ற​வாறு முன்​னிலை வகிக்​கி​றாா்.

அவா் பவா்​பி​ேள​யில் எதி​ரணி பௌலா்​களை திண​ற​டிக்க, உறு​து​ைண​யாக குவின்​டன் டி காக், டெவால்டு பிெர​விஸ், ரயான் ரிக்​ெகல்​டன், டிரிஸ்​டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்​லா் உள்​ள​னா். மாா்கோ யான்​ெசன் வரை தென்​னாப்​பி​ரிக்​கா​வின் பேட்டிங் பலம் நீள்​கி​றது.

பௌலிங்​கில் லுங்கி இங்​கிடி, கவினா மபாகா, காா்​பின் பாஷ், கேசவ் மஹ​ராஜ் ஆகி​ேயாா், நியூ​ஸி​லாந்​தின் பேட்டிங் வரி​ைசயை சரிக்​கக் காத்​தி​ருக்​கின்​ற​னா். மறு​பு​றம் நியூ​ஸி​லாந்து அணி, இது​வரை விைள​யா​டிய ஆட்டங்​க​ளில் 2 தோல்​வி​க​ைளச் சந்​தித்​தி​ருக்க, அதில் ஒரு தோல்​வியை இதே தென்​னாப்​பி​ரிக்​கா​வுக்கு எதி​ராக லீக் சுற்​றில் அைடந்​தது கவ​னிக்​கத்​தக்​கது.

லீக் சுற்​றின்​ேபாது நல்​ல​ெதாரு பலத்​து​டன் சூப்​பா் 8 வாய்ப்பை உறுதி செய்த நியூ​ஸி​லாந்து, அைர​யி​றுதி வாய்ப்​புக்​காக சூப்​பா் 8 கட்டத்​தில் பாகிஸ்​தான் வெளி​ேய​றி​ேய​று​வ​தற்​கா​கக் காத்​தி​ருக்​கும் நிைலக்கு வந்​தது. எனி​னும் அணி வீரா்​க​ைளப் பொருத்​த​வரை சிறப்​பா​கவே செயல்​பட்டு வரு​கின்​ற​னா்.

பேட்டிங்​கில் ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃ​பா்ட் ஆகி​ேயாா் தொடக்​கத்​தில் பலம் சோ்க்க, மிடில் ஆா்​ட​ரில் கிெளன் ஃபிலிப்ஸ், ரச்​சின் ரவீந்​திரா, மாா்க் சாப்​ேமன், டேரில் மிட்ெசல், கோல் மெக்​கான்சி என, ஆட்டத்​துக்கு ஒரு​வா் கைெகா​டுத்து ஸ்ேகாரை உயா்த்தி வந்​துள்​ள​னா்.

பௌலிங்​கில் கேப்​டன் மிட்ெசல் சேன்ட்​னா், லாக்கி ஃபொ்​கு​சன் ஆகி​ேயா​ரு​டன் மேத்யூ ஹென்றி, ஜேக்​கப் டஃபி ஆகி​ேயா​ரும் விக்​ெகட்​டு​கள் சரிக்​கின்​ற​னா். இது​ேபாக, ரச்​சின் ரவீந்​திரா அபா​ர​மாக பௌலிங் செய்து, சூப்​பா் 8 சுற்​றின் கைடசி இரு ஆட்டங்​க​ளில் மட்டும் 7 விக்​ெகட்​டு​கள் சாய்த்​தி​ருப்​ப​தும் குறிப்​பி​டத்​தக்​கது.

​நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இதுவரை தென்னாப்பிரிக்கா - நியூஸிலாந்து 19 முறை மோதியிருக்க, தென்னாப்பிரிக்கா 12 வெற்றிகளுடன் முன்னிலையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2015 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் அரையிறுதியில் மோதிய இவ்விரு அணிகளில், நியூஸிலாந்து வென்றது நினைவுகூரத்தக்கது.

உத்தேச லெவன்

தென்னாப்பிரிக்கா

எய்டன் மார்க்ரம் (கேப்டன்), குவின்டன் டி காக் (வி.கீ.), ரயான் ரிக்கெல்டன், டெவால்டு பிரெவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், ஜார்ஜ் லிண்ட், கார்பின் பாஷ், ஏ.நோர்கியா, கே.மபாகா, லுங்கி இங்கிடி.

நியூஸிலாந்து

ஃபின் ஆலன், டிம் செய்ஃபர்ட் (வி.கீ.), ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் ஃபிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சேன்ட்னர் (கேப்டன்), கோல் மெக்கான்சி, மேத்யூ ஹென்றி, இஷ் சோதி, லாக்கி ஃபெர்குசென்.

ஆடுகளம்

ஈடன் கார்டன் மைதான ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சற்று சாதகமாக இருப்பதால், சராசரியாக 180 ரன்கள் வரை அடிக்கப்படலாம் என கணிக்கப்படுகிறது. பெளலிங்கில் வேகப்பந்துவீச்சாளர்களே இங்கு அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளனர்.

நேரம்: இரவு 7 மணி இடம்: கொல்கத்தா

நேரலை: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்

அரையிறுதி ஆட்டங்களுக்கான நடுவர்கள் அறிவிப்பு

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டங்களுக்கான நடுவர்களை ஐசிசி செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தது.

முதல் அரையிறுதி: தென்னாப்பிரிக்கா - நியூஸிலாந்து மோதும் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தின் கள நடுவர்களாக, இங்கிலாந்தின் ரிச்சர்டு இல்லிங்வொர்த், அலெக்ஸ் வார்ஃப் ஆகியோர் செயல்பட இருக்கின்றனர்.

இந்தியாவின் நிதின் மேனன் மற்றும் ஆஸ்திரேலிôயாவின் ராட் டக்கர் ஆகியோர் முறையே 3 (டிவி) மற்றும் 4-ஆவது நடுவர்களாக செயலாற்றவுள்ளனர். இந்தியாவின் ஜவகல் ஸ்ரீநாத் போட்டி நடுவராகச் செயல்பட இருக்கிறார்.

2-ஆவது அரையிறுதி: இந்தியா - இங்கிலாந்து சந்திக்கும் 2-ஆவது அரையிறுதிக்கான கள நடுவர்களாக, நியூஸிலாந்தின் கிறிஸ் கேஃபேனி, தென்னாப்பிரிக்காவின் அலாஹுதின் பலேகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தென்னாப்பிரிக்காவின் அட்ரியன் ஹோல்டுஸ்டாக், ஆஸ்திரேலியாவின் பால் ரீஃபில் ஆகியோர் முறையே 3 மற்றும் 4-ஆவது நடுவர்களாக செயல்படுவர்.

