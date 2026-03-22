தண்ணீரைச் சேமித்து பொறுப்புடன் பயன்படுத்துங்கள்: பிரதமா் மோடி வலியுறுத்தல்

நம் வாழ்க்கைக்கு மூலாதாரமான தண்ணீரின் ஒவ்வொரு துளியையும் சேமித்து, பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மோடி வலியுறுத்தல் குறித்து...

பிரதமா் நரேந்திர மோடி

Updated On :22 மார்ச் 2026, 1:45 pm

புது தில்லி: உலக தண்ணீா் நாளையொட்டி, நம் வாழ்க்கைக்கு மூலாதாரமான தண்ணீரின் ஒவ்வொரு துளியையும் சேமித்து, பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

உலக தண்ணீா் நாளையொட்டி பிரதமர் மோடி எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில்,

நன்னீா் ஆதாரங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான மேலாண்மை குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாா்ச் 22-ஆம் தேதி உலக தண்ணீா் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

நம்முடைய வாழ்க்கையின் அத்தியாவசிய மூலாதாரமானது தண்ணீா் மற்றும் பூமியின் எதிா்காலத்தை வடிவமைக்கிறது என்றும், நம்மை வாழ வைக்கும் தண்ணீரின் ஒவ்வொரு துளியையும் சேமித்து பாதுகாத்து பொறுப்புடன் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் தங்கள் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துமாறு மக்களை வலியுறுத்தினார்.

மேலும், நீா் பாதுகாப்புக்கு நிலையான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதுடன், விழிப்புணா்வை மேம்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவா்களை இந்த நாளில் பாராட்டுவோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

எதிா்வரும் 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சுகாதாரமான குடிநீரை உறுதி செய்ய பணியாற்றுவதே உலக தண்ணீா் நாளின் மைய நோக்கமாகும்.

Summary

On the occasion of World Water Day, Prime Minister Narendra Modi called upon citizens to reaffirm their commitment to conserve every drop of water and ensure its responsible use.

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி உயர்மட்ட ஆலோசனை!

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி உயர்மட்ட ஆலோசனை!

இந்திய மின் துறையில் முதலீடு: பிரதமா் மோடி அழைப்பு

இந்திய மின் துறையில் முதலீடு: பிரதமா் மோடி அழைப்பு

போரின் தாக்கங்களைக் குறைக்க மத்திய அரசு பாடுபடுகிறது: பிரதமா் மோடி

போரின் தாக்கங்களைக் குறைக்க மத்திய அரசு பாடுபடுகிறது: பிரதமா் மோடி

ஊடுருவல்காரா்களுக்கு நாட்டில் இடம் கிடையாது: பிரதமா் மோடி உறுதி

ஊடுருவல்காரா்களுக்கு நாட்டில் இடம் கிடையாது: பிரதமா் மோடி உறுதி

ஏ.ஐ. உச்சிமாநாடு: உலக நாடுகள் பாராட்டு - பிரதமா் மோடி பெருமிதம்

ஏ.ஐ. உச்சிமாநாடு: உலக நாடுகள் பாராட்டு - பிரதமா் மோடி பெருமிதம்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

18 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

21 நிமிடங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance
திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance

7 மணி நேரங்கள் முன்பு