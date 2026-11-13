The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை: அமித் ஷாவிடம் அறிக்கை அளித்தார் தமிழக ஆளுநர் ஆர்லேகர்!கொளத்தூர் அரசுப் பள்ளி உணவுக் கூடத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!உதயநிதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!தவெக 6 மாத ஆட்சியில் 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ரூ. 1.14 லட்சம் கோடி முதலீடுகள்தமிழக காவல்துறை அதிரடி: 3 நாள்களில் 1,049 ரௌடிகள் கைதுதென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!8 நாள்களில் ரூ. 1,000 கோடி வசூலித்த ராமாயணா!

வரும் நாள்களில் தில்லியில் புதிய மேக விதைப்பு சோதனை நடைபெற வாய்ப்பு

அடுத்த சில நாட்களில் தேசிய தலைநகரில் புதிய சுற்று மேக விதைப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது குறித்து...

A new cloud seeding experiment is likely to take place in Delhi

வரும் நாள்களில் தலைநகா் தில்லியில் புதிய மேக விதைப்பு சோதனை நடைபெற வாய்ப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :

புது தில்லி: அடுத்த சில நாட்களில் தேசிய தலைநகரில் புதிய சுற்று மேக விதைப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது என்றும், இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள ஐஐடி கான்பூா் குழு தயாராக உள்ளது என்றும் இந்த நடவடிக்கையுடன் தொடா்புடைய அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

இருப்பினும், சோதனையின் நேரம் வானிலை நிலவரங்கள், குறிப்பாக மேகங்களில் உள்ள ஈரப்பதத்தின் அளவைப் பொறுத்து அமையும் என்று அவா்கள் கூறினா்.

‘நாங்கள் செல்லத் தயாராக இருக்கிறோம். அனைத்தும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், மேகங்களில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும்போது மட்டுமே எங்களால் சோதனையைச் செய்ய முடியும். வானிலை நிலவரங்கள் சாதகமாக இருந்தால், நாங்கள் உடனடியாக விமானப் பாதையை வரைந்துவிட்டுப் புறப்படுவோம்,‘ என்று இந்த நடவடிக்கையுடன் தொடா்புடைய ஓா் அதிகாரி தெரிவித்தாா்.

இந்த முன்மொழியப்பட்ட நடவடிக்கை, மழையை வரவழைப்பதற்கும், தேசிய தலைநகரின் மாசு நெருக்கடியைச் சமாளிக்க உதவுவதற்குமான ஒரு நடவடிக்கையாக மேக விதைப்பின் திறனை ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

2025 அக்டோபா் 28 அன்று, தில்லி அரசு அடுத்தடுத்து இரண்டு மேக விதைப்பு சோதனைகளை நடத்தியது. அப்போது, ​​நகரின் சில பகுதிகளின் மீது ஒரு சிறிய விமானம் பறக்கவிடப்பட்டு, இரசாயனத் தீப்பொறிகள் மூலம் சில்வா் அயோடைடு மற்றும் சோடியம் குளோரைடு துகள்கள் வெளியிடப்பட்டன.

மேக விதைப்பு என்பது ஒரு வானிலை மாற்றியமைக்கும் நுட்பமாகும். இது, பனிக்கட்டிகள் அல்லது நீா்த்துளிகள் உருவாவதை ஊக்குவிக்கும் நுண்பௌதிக செயல்முறைகளைத் தூண்டுவதற்காக, பொருத்தமான மேகங்களில் சில்வா் அயோடைடு போன்ற பொருட்களைச் செலுத்துவதை உள்ளடக்கியது. இது மழைப்பொழிவை அதிகரிக்கக்கூடும்.

இருப்பினும், முந்தைய சோதனையில் தில்லி மற்றும் அதன் அண்டை பகுதிகளில் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே அல்லது மழையே பெய்யவில்லை. இதனால், அதன் செயல்திறன் குறித்து நிபுணா்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனா்.

சமீப நாட்களில், முன்மொழியப்பட்ட மேக விதைப்புப் பயிற்சிக்காக ஐஐடி கான்பூா் ஆய்வுகளையும் சோதனைகளையும் நடத்தி வருவதாக தில்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா கூறியுள்ளாா்.

A new cloud seeding experiment is likely to take place in Delhi in the coming days

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காற்று மாசு பிரச்னை: என்எஸ்யுஐ போராட்டம்

காற்று மாசு பிரச்னை: என்எஸ்யுஐ போராட்டம்

எஸ்ஐஆா்: 7 மாநிலங்களில் பெயா் விடுபட்டவா்களுக்கு வாய்ப்பு - தோ்தல் ஆணையம்

எஸ்ஐஆா்: 7 மாநிலங்களில் பெயா் விடுபட்டவா்களுக்கு வாய்ப்பு - தோ்தல் ஆணையம்

தில்லியில் 15 நாள்களில் இரு முறை செயற்கை மழை சோதனை: தீபாவளி, சத் பண்டிகைக்கு பிறகு மீண்டும் நடத்தத் திட்டம்

தில்லியில் 15 நாள்களில் இரு முறை செயற்கை மழை சோதனை: தீபாவளி, சத் பண்டிகைக்கு பிறகு மீண்டும் நடத்தத் திட்டம்

சென்னைக்கு மழை எப்போது? வெளியான புதிய தகவல்!

சென்னைக்கு மழை எப்போது? வெளியான புதிய தகவல்!

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!