மு.க.ஸ்டாலின் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்
மு.க.ஸ்டாலின் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்
மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக அளிக்கும் ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்வதற்காக நடைபெற்ற கூட்டத்தில், காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியை வரவேற்ற, முன்னாள் தமிழக முதலவரும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின்.
மத்திய அரசின் முன்மொழியப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிக்கும் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளுமாறு திமுகவை வலியுறுத்துவதற்காக, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் தலைவருமான ராகுல் காந்தி, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தனர்.
மத்திய அரசின் முன்மொழியப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிக்கும் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளுமாறு திமுகவை வலியுறுத்த வந்த காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகர்ஜுன கார்கே மற்றும் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தி ஆகியோர் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தனர்.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இல்லத்தில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் தலைவருமான ராகுல் காந்தி மற்றும் சிபிஐ (எம்) பொதுச் செயலாளர் எம். ஏ. பேபி ஆகியோர்.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகர்ஜுன கார்கே, காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மாநிலங்களவை எம்.பி.யும் மூத்த வழக்கறிஞருமான கபில் சிபல், சிபிஐ (எம்) பொதுச் செயலாளர் எம். ஏ. பேபி, கர்நாடக முதல்வர் டி. கே. சிவகுமார் மற்றும் கூட்டணி தலைவர்கள் ஆகியோர் மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்கும் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளுமாறு திமுகவை வலியுறுத்துவதற்காக, சென்னையில் உள்ள திமுக தலைவர் மு. க. ஸ்டாலினை சந்தித்தனர்.
இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களுடன் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகர்ஜுன கார்கே, காங்கிரஸ் நாடாளுமன்றக் கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி.
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