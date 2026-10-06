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சென்னையில் 5 மின்சார ரயில் இன்று முழுமையாக ரத்து

செங்கல்பட்டிலிருந்து சென்னை கடற்கரை நிலையம் வரும் 5 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் (இமு) செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) முழுமையாக ரத்து

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மின்சார ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

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சென்னை: செங்கல்பட்டிலிருந்து சென்னை கடற்கரை நிலையம் வரும் 5 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் (இமு) செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை எழும்பூா்-விழுப்புரம் இடையே கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் தாம்பரம் ரயில் நிலையங்களில் தண்டவாளம் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பராமரிப்புப் பணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.6) பிற்பகல் 11.30 மணி முதல் 3 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.

இதன்காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை செங்கல்பட்டிலிருந்து பகல் 11.50, நண்பகல் 12.30, 1.05, பிற்பகல் 1.35, மாலை 4.15 ஆகிய நேரங்களில் புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரைக்கு வரவேண்டிய இமு மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

பகுதி ரத்து: மறுமாா்க்கத்தில் சென்னை கடற்கரை நிலையத்திலிருந்து செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10.13, 10.48, பகல் 11.28, நண்பகல் 12.02, 12.30 ஆகிய நேரங்களில் புறப்பட்டு செங்கல்பட்டு செல்ல வேண்டிய இமு ரயில்கள் தாம்பரம் நிலையத்திலேயே நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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