4 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் 11 நாள்களுக்கு பகுதி ரத்து
சென்னையில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மூா்மாா்க்கெட்-கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் 11 நாள்களுக்கு 4 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் பகுதியளவு ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி..
மின்சார ரயில் - பிரதிப் படம்
சென்னையில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மூா்மாா்க்கெட்-கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் 11 நாள்களுக்கு 4 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் பகுதியளவு ரத்து செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் விடுக்கப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்ட்ரல் நிலையத்திலிருந்து கூடூா் வரையிலான பகுதியில் கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் கவரப்பேட்டை நிலையங்களில் தொழில்நுட்ப மற்றும் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் வரும் 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 12.15 மணி முதல் பிற்பகல் 1.15 மணி வரை நடைபெறவுள்ளன. அதையடுத்து, மூா்மாா்க்கெட் காம்ப்ளக்ஸிலிருந்து பிற்பகல் 11.35 மணிக்கு புறப்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டி செல்லவேண்டிய இமு ரயிலும், சூலூா்பேட்டையிலிருந்து பிற்பகல் 11.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு மூா்மாா்க்கெட் செல்லவேண்டிய இமு ரயில் ஆகியவை பொன்னேரி வரையே இயக்கப்படவுள்ளன.
அந்த நாள்களில் மூா்மாா்க்கெட்டிலிருந்து பிற்பகல் 12.10 மணிக்கு புறப்பட்டு சூலூா்பேட்டை செல்லவேண்டிய ரயிலும், கும்மிடிப்பூண்டியிலிருந்து பிற்பகல் 1 மணிக்குப் புறப்பட்டு மூா்மாா்க்கெட் செல்லவேண்டிய இமு ரயிலும் பொன்னேரி வரையே இயக்கப்படும்.
அந்த 11 நாள்களில் சூலூா் பேட்டையிலிருந்து பிற்பகல் 12.35 மணிக்குப் புறப்பட்டு மூா்மாா்க்கெட் செல்லும் ரயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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