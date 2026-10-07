The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2027 ஜனவரி 10-இல் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வு!9 மணி நேர தொடர் போராட்டம்... தில்லியில் ராகுல், பிரியங்கா கைது!இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகத்தில் 85.97%, தாராபுரத்தில் 80.31% வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: நந்திகிராம் - 80.69%, ரெஜிநகர் - 79.90% வாக்குப் பதிவு!ஆரம்பக் கட்டணம் ரூ. 14 லட்சம்! தமிழ்நாட்டில் அயல்நாட்டு பல்கலை.க்கு அனுமதி: சிபிஎம் கண்டனம்எஸ்ஐஆர்: மோடியும் அமித் ஷாவும் நாட்டை கொள்ளை அடிக்கின்றனர்! ராகுல் பேட்டி!மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அசம்பாவிதமின்றி அமைதியான முறையில் வாக்குப் பதிவு நிறைவுதிருப்பதி நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு தரிசனத்துக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம்இடைத்தேர்தல்: மதுராந்தகம், தாராபுரம் உள்பட 6 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!பைக் பந்தயம்: சென்னையில் 3 நாள்களில் 2,000 வாகனங்கள் பறிமுதல்!

4 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் 11 நாள்களுக்கு பகுதி ரத்து

சென்னையில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மூா்மாா்க்கெட்-கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் 11 நாள்களுக்கு 4 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் பகுதியளவு ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது பற்றி..

மின்சார ரயில் - பிரதிப் படம்

Published On :

சென்னையில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக மூா்மாா்க்கெட்-கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் 11 நாள்களுக்கு 4 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் பகுதியளவு ரத்து செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் விடுக்கப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு: சென்ட்ரல் நிலையத்திலிருந்து கூடூா் வரையிலான பகுதியில் கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் கவரப்பேட்டை நிலையங்களில் தொழில்நுட்ப மற்றும் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் வரும் 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 12.15 மணி முதல் பிற்பகல் 1.15 மணி வரை நடைபெறவுள்ளன. அதையடுத்து, மூா்மாா்க்கெட் காம்ப்ளக்ஸிலிருந்து பிற்பகல் 11.35 மணிக்கு புறப்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டி செல்லவேண்டிய இமு ரயிலும், சூலூா்பேட்டையிலிருந்து பிற்பகல் 11.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு மூா்மாா்க்கெட் செல்லவேண்டிய இமு ரயில் ஆகியவை பொன்னேரி வரையே இயக்கப்படவுள்ளன.

அந்த நாள்களில் மூா்மாா்க்கெட்டிலிருந்து பிற்பகல் 12.10 மணிக்கு புறப்பட்டு சூலூா்பேட்டை செல்லவேண்டிய ரயிலும், கும்மிடிப்பூண்டியிலிருந்து பிற்பகல் 1 மணிக்குப் புறப்பட்டு மூா்மாா்க்கெட் செல்லவேண்டிய இமு ரயிலும் பொன்னேரி வரையே இயக்கப்படும்.

அந்த 11 நாள்களில் சூலூா் பேட்டையிலிருந்து பிற்பகல் 12.35 மணிக்குப் புறப்பட்டு மூா்மாா்க்கெட் செல்லும் ரயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சென்னையில் 5 மின்சார ரயில் இன்று முழுமையாக ரத்து

சென்னையில் 5 மின்சார ரயில் இன்று முழுமையாக ரத்து

திருவனந்தபுரம் - சந்தராகாட்சி இடையே வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில்

திருவனந்தபுரம் - சந்தராகாட்சி இடையே வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில்

திருச்சி-காரைக்குடி, தாம்பரம்-விழுப்புரம் ரயில்கள் பகுதி ரத்து

திருச்சி-காரைக்குடி, தாம்பரம்-விழுப்புரம் ரயில்கள் பகுதி ரத்து

குளிர்சாதன வசதியுள்ள 2-வது இமு ரயில் விரைவில் இயக்கப்படும்: அதிகாரிகள் தகவல்!

குளிர்சாதன வசதியுள்ள 2-வது இமு ரயில் விரைவில் இயக்கப்படும்: அதிகாரிகள் தகவல்!

விடியோக்கள்

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!