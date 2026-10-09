தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்! 2ஆம் சுற்றில் அதிமுக முன்னிலை!
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் 2ஆம் சுற்றில் அதிமுக முன்னிலையில் உள்ளது.
அதிமுக வேட்பாளா் பானுமதி
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில் இரண்டாம் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரத்தில் அ.தி.மு.க முன்னிலைக்கு வந்துள்ளது.
2ஆம் சுற்றில் த.வெ.க வேட்பாளரை பின்னுக்கு தள்ளி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். 2ஆம் சுற்று இறுதியில் தாராபுரத்தில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் பானுமதி - 6,506 வாக்குகளும் த.வெ.க. வேட்பாளர் சத்யபாமா 6,456 வாக்குகளும் பெற்றிருந்தார். வெறும் 50 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் முன்னிலையில் உள்ளார்.
2ஆம் சுற்று முடிவில் தாராபுரத்தில் தி.மு.க. வேட்பாளர் 4,995 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், தொடக்கத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா முன்னிலையில் இருந்தார். பிறகு முன்னிலை நிலவரம் மாறியிருக்கிறது.
தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, முன்னிலை நிலவரம் அறிவிக்கப்பட்ட முதல் சுற்றிலிருந்தே தொடர்ந்து சத்யபாமா முன்னிலையில் இருந்த நிலையில் 2ஆம் சுற்றில் போக்கு மாறியது.
தற்போது மின்னணு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளும் எண்ணப்பட்டு உடனுக்குடன் முன்னிலை நிலவரம் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.
9.30 மணி நிலவரப்படி, தாராபுரத்தில் அதிமுக முன்னிலையில் உள்ளது. தவெக இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
இடைத்தேர்தலில் 1,79,337 வாக்குகள் பதிவான நிலையில் கடந்த பொதத் தேர்தலை விட குறைவான வாக்குகள் பதிவானதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன. தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் 80.30 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் 2வது சுற்று
1.சத்தியபாமா (த.வெ.க.) - 4981
2. பானுமதி (அதிமுக) - 5573
3. சுகன்யா (திமுக) - 4016
4. கார்த்திகா (நாம் தமிழர் கட்சி) - 352
5. லட்சுமணன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி) 107
வாக்கு வித்தியாசம்.592 வாக்குகள் அதிமுக முன்னிலை
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முதல் சுற்று
1. சத்தியபாமா (த.வெ.க.) - 2634
2. பானுமதி (அதிமுக) - 2639
3. சுகன்யா (திமுக) - 2019
4. கார்த்திகா (நாம் தமிழர் கட்சி) - 168
5. லட்சுமணன் (இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி) 70
வாக்கு வித்தியாசம்.5 வாக்குகள் அதிமுக முன்னிலை
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