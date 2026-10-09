தாராபுரம் வாக்கு எண்ணிக்கை நேரலை! வெற்றி யாருக்கு?
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம் குறித்து...
சத்தியபாமா | சுகன்யா | பானுமதி | கார்த்திகா
தபால் வாக்குகளில் தவெக முன்னிலை!
தவெகவின் சத்தியபாமா 72 வாக்குகளும், திமுகவின் சுகன்யா 68 வாக்குகளும், அதிமுகவின் பானுமதி 56 வாக்குகளும் பெற்று முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர்.
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது!
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள், திருப்பூர் எல்ஆர்ஜி அரசு மகளிர் கல்லூரியில் 14 மேசைகள் அமைக்கப்பட்டு, 23 சுற்றுகளாக எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.
முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, மின்னணு வாக்குகள் எண்ணப்படும்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: வெற்றி யாருக்கு?
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சாா்பில் தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற சத்தியபாமா, தன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெக-வில் இணைந்ததால், இந்தத் தொகுதியில், கடந்த அக்.6-ஆம் தேதி இடைத்தோ்தல் நடைபெற்றது.
தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக சாா்பில் சத்தியபாமா, திமுக சாா்பில் சுகன்யா, அதிமுக சாா்பில் க.பானுமதி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் லட்சுமணன் உள்ளிட்டோா் களத்தில் இருந்தனா்.
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