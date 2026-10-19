கொல்கத்தாவில் துர்கா பூஜை கொண்டாட்டம் - புகைப்படங்கள்

கொல்கத்தாவில் துர்கா பூஜை கொண்டாட்டம் - புகைப்படங்கள்
கொல்கத்தாவில் துர்கா பூஜை கொண்டாட்டம் - புகைப்படங்கள்
கொல்கத்தாவில், குமாரி பூஜையின் போது, துர்கா தேவியாக வேடமிட்ட சிறுமிகளுக்கு பூஜை செய்யும் அர்ச்சகர்.
பிரார்த்தனை செய்து ஆசி பெற வந்த பக்தர்கள்.
சடங்குகளை மேற்கொண்ட அர்ச்சகர்.
துர்கா தேவியாக வேடமிட்ட சிறுமிகள்.
ஆரத்தி எடுக்கும் அர்ச்சகர்.
துர்கா தேவியாக வேடமிட்டு கையில் தாமரை மலரை வைத்திருக்கும் சிறுமி.
வழிபாட்டின் போது, சிறுமியை துர்கா தேவியின் வடிவமாகவே பாவித்து, பாதங்களைக் கழுவி, திலகமிட்டு, மலர்கள் மற்றும் ஆரத்தி எடுத்து வழிப்படும் அர்ச்சகர்.
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