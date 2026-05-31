பாட்டி வைத்தியம்...

* துளசி விதை நரம்பு பிரச்னைகளைக் குணமாக்கும்.
* தேள் கொட்டிவிட்டால் எருக்கம்பாலை கடிவாயில் வைத்தாலும் வலி குறையும்.
* இஞ்சியை சாறாக்கிக் குடித்தால் மயக்கம், வாய்வு போன்ற தொல்லைகள் குறையும்.
* வயிறு உப்புசமாக இருந்தால், இரண்டு தேக்கரண்டி தனியா, இரண்டு தேக்கரண்டி பனை வெல்லம் சேர்த்து கொதிக்க வைத்துக் குடித்தால் சரியாகிவிடும்.
* குழந்தைகளுக்கு சூப் தயார் செய்யும்போது, அதில் ஒரு கிண்ணம் கேழ்வரகு மாவை கலந்திடுங்கள். உடல் வலிமை பெறும்.
-விமலா சடையப்பன், காளனம்பட்டி.
இளநீரின் பயன்...
* நாம் அருந்தும் பானங்களில் இளநீர் சுத்தமானதும் சத்து நிறைந்ததுமாகும்.
* இந்தியாவில் விளையும் தென்னைகளில் 'கொச்சின் சைனா' என்ற ரகம் சிறப்பானது. அதன் இளநீர் மிகவும் சுவையானது.
* கோடை காலத்தில் தினமும் இரண்டு இளநீர் குடித்து வந்தால் போதும், சிறுநீர் தாராளமாகப் போகும்.
* வெப்பத்தால் ஏற்படும் நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி இளநீருக்கு உண்டு.
* சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாவதை இளநீர் தடுக்கிறது. சிறுநீரகத் தொற்றுகளைக் குறைக்கிறது.
