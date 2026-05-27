Dinamani
பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்! அதிமுக இரு தரப்பு மனுக்கள் மீது நாளை முடிவு! பேரவைத் தலைவர் அதிமுகவிலிருந்த கருத்து வேறுபாடு நீங்கிவிட்டது! பதவி ஆசை இல்லை! எஸ்.பி. வேலுமணி தில்லியில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்க்கு வரவேற்பு!கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா நாளை ராஜிநாமா? குண்டர் தடுப்புச் சட்ட ரத்து வழக்கு! உயர் நீதிமன்றத்தில் காத்திருக்கும் முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண்!இணையும் அதிமுக: இபிஎஸ்ஸுடன் எஸ்.பி. வேலுமணி சந்திப்பு!பைஜுஸ் நிறுவனர் ரவீந்திரனுக்கு 6 மாதம் சிறைத் தண்டனை!பினராயி விஜயன் வீடு உள்பட 10 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!
/
அழகிய இல்லம்

ஏசி வாங்கும்போது எரிசக்தி பயன்பாட்டை கவனிக்காவிட்டால்?

ஏசி வாங்கும்போது எரிசக்தி பயன்பாட்டைப் பார்க்க வேண்டுமா?

News image

கடைகளில்.. கோப்புப்படம் - file photo

Updated On :27 மே 2026, 6:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஏசி வாங்கும்போது அதன் எரிசக்தி பயன்பாடு குறித்த விவரங்களை கவனிக்காவிட்டால் ஒன்றும் நட்டமில்லை.

ஒவ்வொரு குளிர்சாதனப் பெட்டியிலும் அது எந்த அளவுக்கு எரிசக்தியைப் பயன்படுத்தும் என்று அச்சிடப்பட்டு விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால், இதற்கும், உண்மையில் வீடுகளில் பொருத்தப்படும் ஏசிகளின் எரிசக்திப் பயன்பாட்டுக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்குமா என்றால் இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும். காரணம், அது உண்மைக்குப் புறம்பான தகவல் இல்லை. அந்த ஏசியை சோதனைக் கூடத்தில் வைத்து சோதிக்கும்போது காட்டப்பட்ட அளவுதான். ஆனால், உண்மையில் வீடுகள் சோதனைக் கூடம் போல இருப்பதில்லையே.

எரிசக்தி பயன்பாட்டுக் கணக்கீடு மாறுவதற்கான காரணங்கள்

வெளியில் வெய்யிலின் அளவு மாறிக் கொண்டேயிருக்கும்.

நாள் முழுக்க அறைகள் வெப்பத்தை உள்வாங்கியும், வெளிப்படுத்திக் கொண்டும் இருக்கும்.

மின் விசிறிகள் போடும்போது, அணைக்கப்பட்டிருக்கும்போதும் வேறுபாடு ஏற்படும்.

அறையின் கதவுகளை அவ்வப்போது திறந்து திறந்து மூடுவதால்.

வெளியிலிருந்து வெப்பம் நேரடியாக அறைக்குள் வருவதற்கான வாய்ப்பு, அறைக்குள் இருக்கும் வெப்பத்தை உருவாக்கும் பொருள்களின் எண்ணிக்கை, அளவுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

உண்மையில், சோதனைக் கூடங்களில் ஏசியைப் பயன்படுத்துவது போல வீடுகளில் பயன்படுத்துவது மிகக் குறைவானவர்களே.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சிரி... சிரி...

சிரி... சிரி...

ஸ்மார்ட் ஏசி வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்ன?

ஸ்மார்ட் ஏசி வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்ன?

நள்ளிரவில் மின் வெட்டு: பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

நள்ளிரவில் மின் வெட்டு: பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

சம்மரை சமாளிக்க வாய்ஸ்-கன்ட்ரோலில் இயங்கும் ஏசி!

சம்மரை சமாளிக்க வாய்ஸ்-கன்ட்ரோலில் இயங்கும் ஏசி!

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK