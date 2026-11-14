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ரூ.6 ஆயிரத்துக்குள் சிறிய வாஷிங்மெஷின்கள்! பரிசாகக்கூட கொடுக்கலாம்!

ரூ.6 ஆயிரத்துக்குள் சிறிய வாஷிங்மெஷின்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.

வாஷிங்மெஷின் - பிரதி படம்

வாஷிங்மெஷின் - பிரதி படம் - ens

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தனியாக அறை எடுத்துத் தங்கியிருப்பவர்கள், மாணவர்கள் போன்றவர்களுக்கு வரப்பிரசாதகமாக வந்துள்ளது சிறிய வாஷிங்மெஷின்கள்.

வீட்டில் வைக்க இடமில்லை, அதிக துணிகள் துவைக்க வேண்டியதில்லை, கையில் ஜீன்ஸ் பேண்ட் துவைக்க முடியவில்லை என்பது போன்ற பல பிரச்னைகளுக்கு இந்த சிறிய வாஷிங்மெஷின் சிறந்த தெரிவாக மாறிவிட்டது.

மூன்று ஆயிரம் முதல் ஆறு ஆயிரம் வரை இந்த சிறிய வாஷிங்மெஷின்கள் விற்பனைக்கு வருகின்றன. இதை எங்கு வேண்டுமானாலும் தூக்கிச் செல்லலாம். 3 கிலோ வரை துணிகளைத் துவைத்துக் கொடுக்கும். சாதாரண ஃபிளக்குகளில் இணைத்தும் பயன்படுத்தலாம். சில வாஷிங் மெஷின்களில் டிரையர் குடைகளும் வருகின்றன. துணியைத் துவைத்தபிறகு டிரையர் செய்து கொள்ளலாம்.

குழந்தைகள் இருக்கும் வீடுகளில், குழந்தைகளின் துணிகளை மட்டும் துவைக்கவும், எங்குச் சென்றாலும் உடன் எடுத்துச் செல்லவும் இது உதவியாக இருக்கும்.

இது பயன்பாட்டில் உள்ள வாஷிங் மெஷின்களைப் போல நீண்ட காலத்துக்குப் பயன்படாது என்றாலும், குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மிகவும் அவசியமானவர்கள் நிச்சயம் வாங்கிப் பயன்படுத்தலாம் என்பதே பரவலான கருத்தாக உள்ளது.

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இ-வணிக இணையதளங்களில் கூட, இவை விற்பனைக்கு வந்திருப்பதால், விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தும் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

Summary

Small washing machines for under Rs. 6,000! Perfect even as a gift!

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