கையடக்க வாக்யூம் க்ளீனர்கள்! தேவைக்கேற்ப வகை வகையாக விற்பனையில்
கையடக்க வாக்யூம் க்ளீனர்கள் தேவைக்கேற்ப வகை வகையாக விற்பனையில் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றி....
கையடக்க வாக்யூம் க்ளீனர்கள் - ANI
கையடக்க வாக்யூம் க்ளீனர்கள் தற்போது சந்தைகளில் விற்பனைக்கு வந்திருக்கும் நிலையில் அவற்றை ஆராய்ந்து தேவைக்கேற்ப வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
காரை சுத்தப்படுத்துவதற்கு என பிரத்யேக வகையான வாக்யூம் க்ளீனர்கள் பல்வேறு நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளில் விற்கப்படுகிறது.
வீட்டில் செல்லப் பிராணிகளை வளர்ப்பதாக இருந்தால், அதிகமாக முடி விழும் இடத்தை சுத்தப்படுத்துவதற்கு என்று சிறப்பான வாக்யூம் க்ளீனர்கள் உள்ளன.
மிக அதிகமாக அழுக்கு, தூசு சேரும் இடங்களையும் சுத்தம் செய்யலாம், கையடக்க அளவில் வேண்டும், நின்றபடியே வீட்டைப் பெருக்கி சுத்தம் செய்ய என ஒவ்வொரு தேவைக்கும் ஒரு வாக்யூம் க்ளீனர் வந்திருக்கிறது.
கார் வாக்யூம் க்ளீனர்கள் ரூ.2 ஆயிரம் முதலே கிடைக்கின்றன. வீட்டை சுத்தப்படுத்துவதற்கான பல்வேறு அம்சங்களுடன் ரூ.4 ஆயிரம் விலையில் விற்பனையில் உள்ளன.
தரையை சுத்தப்படுத்துவதற்கு, ஜன்னல், திரைச்சீலை, மின் விசிறி போன்றவற்றை சுத்தப்படுத்துவதற்கான வாக்யூம் க்ளுனர்கள் ரூ.5,600 முதல் விற்பனையில் உள்ளன.
சோஃபா, கார்பெட், கார் போன்றவற்றை மட்டும் சுத்தம் செய்யும் வாக்யூம் க்ளீனர்கள் முன்னணி நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகளில் 4 ஆயிரம் முதல் விற்பனையில் உள்ளன.
வீடு மற்றும் காரைச் சுற்றியுள்ள சிறிய பகுதிகளுக்கு கச்சிதமான மற்றும் கம்பியில்லா கிளீனரை விரும்பினாலும் அதற்குரிய மாடல்களிலும் விற்பனையில் உள்ளன.
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