Dinamani
கூட்டணி வெற்றியைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் காங்கிரஸ் அணுகுமுறை! திருமாவளவன் மார்ச் 28 முதல் விஜய் பிரசாரம்!வங்கதேசத்தில் ஆற்றில் கவிழ்ந்த பேருந்து! 23 பேர் பலி; பலர் மாயம்! இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணை திறப்பு!ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்
/
செய்திகள்

நீரிழிவு இருந்தால் கருத்தரிக்க முடியாதா? ஐவிஎஃப் சிகிச்சை செய்ய முடியாதா??

நீரிழிவு மற்றும் கர்ப்பமடைவது தொடர்பான தவறான நம்பிக்கைகளும் உண்மைகளும்...

News image

கோப்புப் படம்

ANI

Updated On :26 மார்ச் 2026, 6:03 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீரிழிவு இருந்தால் கர்ப்பமடைய முடியாதா? கர்ப்ப காலத்தில் நீரிழிவு ஏற்பட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் நீரிழிவு இருக்குமா?

நீரிழிவு மற்றும் கர்ப்பம் தொடர்பான பல்வேறு தவறான கேள்விகளுக்கு மருத்துவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம்...

இன்சுலின் எதிர்ப்பு அல்லது நீரிழிவு இருந்தால் கர்ப்பமடைய முடியாது

இன்சுலின் எதிர்ப்பு இருந்தால் கர்ப்பமாக முடியாது என்பதில் உண்மை இல்லை. இன்சுலின் எதிர்ப்பு கர்ப்பமடைவதைத் தடுக்காது.

பெரும்பாலான பெண்கள் இன்று பிசிஓஎஸ் அல்லது வளர்சிதை மாற்றப் பிரச்னைகள் இருந்தாலும் மருத்துவ உதவியுடன் அல்லது இயற்கையாகவே கருத்தரிக்க முடியும் .

கர்ப்பகால நீரிழிவு இருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் நீரிழிவு நோய் இருக்கும்

கர்ப்பகாலத்தில் நீரிழிவு ஏற்பட்டால் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அது தற்காலிகமானதுதான். பிரசவத்திற்குப் பிறகு அது சரியாகிவிடும். இருப்பினும் எதிர்காலத்தில் டைப்-2 நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான ஆபத்து உள்ளது.

இன்சுலின் எதிர்ப்பு, ஐவிஎஃப் போன்ற ஏஆர்டி சிகிச்சைகளை தோல்வியடையச் செய்கிறது

இன்சுலின் எதிர்ப்பு, கருமுட்டையின் தரம் மற்றும் கருப்பையில் கரு பதிவதைத் தடுக்கலாம். ஆனால், அது ஏஆர்டி சிகிச்சையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது. ஏஆர்டி சிகிச்சையைத் தோல்வியடையச் செய்யாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்ற சிகிச்சை முறை, கண்காணிப்பு, வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றைச் செய்தால் நீரிழிவு உள்ள பெண்கள் கண்டிப்பாக கருத்தரிக்க முடியும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு