புதுதில்லி

ரூ. 1.6 கோடிக்கு பங்கு வா்த்தக மோசடி: 3 போ் கைது

போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட வா்த்தக தளங்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவா்களை கோடிக் கணக்கில் ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் பான்-இந்தியா பங்குச் சந்தை முதலீட்டு மோசடி
Published on

போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட வா்த்தக தளங்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவா்களை கோடிக் கணக்கில் ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் பான்-இந்தியா பங்குச் சந்தை முதலீட்டு மோசடியை தில்லி காவல்துறை முறியடித்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஷெல் நிறுவனத்தின் இயக்குநரும் ஆக்ராவின் ஃபதேஹாபாத்தில் வசிப்பவருமான சுனில் குமாா் மற்றும் மஹாராஷ்டிராவின் தானேவைச் சோ்ந்த விஷால் சௌரே மற்றும் அவரது மனைவி உள்பட மூன்று போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

பல்லாப்கா் (ஹரியாணா) மற்றும் தானே (மகாராஷ்டிரா) ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளின் போது கைது செய்யப்பட்டனா். இது ஜி. டி. ஆா் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரைவேட் என்ற போா்வையில் இயங்கும் பல மோசகளை கண்டுப்பிடித்த வழிவகுத்தது. இந்த மோசடி குழு நிதி பொறிகள், போலி முன்-ஐபிஓ திட்டங்கள் மற்றும் மோசடி அந்நிய செலாவணி வா்த்தக தளங்களை நடத்தியது, பல மாநிலங்களில் மக்களை ஏமாற்றியது.

சமூக ஊடகங்கள் மூலம் சந்தித்த ஒரு பெண்ணால் கவா்ந்திழுக்கப்பட்டு ரூ 1.6 கோடியை இழந்த ஒரு நபரின் புகாருடன் விசாரணை தொடங்கியது. அவா் இங்கிலாந்தை தளமாகக் கொண்ட ஸ்பிரேடெக்ஸ் குளோபல் லிமிடெட் என்ற போலி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய வற்புறுத்தப்பட்டுள்ளாா். ஒரு விரிவான நிதி தடம் இரண்டு போலி நிறுவனங்களுக்கு புலனாய்வாளா்களை வழிநடத்தியது.

ஜி. டி. ஆா் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் தொடா்புடைய குறைந்தது 13 என். சி. ஆா். பி புகாா்கள். ரூ 88.40 லட்சம் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் உதயம் மகளிா் அதிகாரமளித்தல் அறக்கட்டளையுடன் தொடா்புடைய 45 புகாா்கள், ரூ 22 லட்சம் சம்பந்தப்பட்டவை ஆய்வின் போது வெளிவந்தன.

புகாா்தாரரின் பணத்திலிருந்து ரூ.15 லட்சம் ஜி. டி. ஆா் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கணக்கிலும், மேலும் ரூ. 11 லட்சம் உதயம் மகளிா் அதிகாரமளித்தல் அறக்கட்டளையின் கணக்கிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது தானே குடியிருப்பாளா்கள் விஷால் சௌரே மற்றும் அவரது மனைவியால் கூட்டாக நடத்தப்பட்டது. போலி அறக்கட்டளை மூலம் வழிநடத்தப்பட்ட சைபா் மோசடியின் வருமானத்தை தம்பதியினா் கையாண்டனா்.

விசாரணையின் போது, ஜி. டி. ஆா் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இயக்குனா் சுனில் குமாா் கிழக்கு டெல்லியின் ஷாகா்பூரில் ஒரு போலி அலுவலகத்தை உருவாக்கி, போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி அந்த நிறுவனத்தை முறையான மின்னணு நிறுவனமாக முன்வைத்தது தெரியவந்தது. மோசடி பணம் மேலும் திசை திருப்பப்படுவதற்கு முன்பு அதைப் பெறவும் அடுக்கவும் ஒரு நடப்புக் கணக்கு திறக்கப்பட்டது.

மேலும் நிறுவனத்தின் ஆவணங்கள் மற்றும் நற்சான்றுகளின் கட்டுப்பாட்டை குமாா் தனது கூட்டாளிகளிடம் ஒப்படைத்தாா். சிண்டிகேட்டின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காணவும், கூடுதல் நிதி தடங்களைக் கண்காணிக்கவும், மேலும் மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீட்டெடுக்கவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகி என்றாா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com