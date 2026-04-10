புதுதில்லி

லுட்யன்ஸ் தில்லி சாலைகளில் ஈரடுக்கு சுற்றுலாப் பேருந்து சேவை: முதல் மாதத்தில் 800 பயணிகளை பயணம்

லுட்யன்ஸ் தில்லி சாலைகளில் ஈரடுக்கு பேருந்து உல்லாசப் பயணம்: முதல் மாதத்தில் 800 பயணிகளை ஈா்த்தது

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 11:08 pm

நமது நிருபா்

சுமாா் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட நகரத்தின் புதிய மின்சார இரட்டை அடுக்கு பேருந்தின் மேல் தளத்திலிருந்து சுமாா் 800 போ் தலைநகரின் மிகவும் பிரபலமான சில இடங்களைக் கண்டு ரசித்துள்ளனா்.

பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கிய இந்த சேவை, வார இறுதி நாட்களில் அதிக பயணிகளைக் கண்டுள்ளது. இது, மத்திய தில்லியை ஒரு நோ்த்தியான முறையில் சுற்றிப் பாா்க்க விரும்பும் ஓய்வு நேரப் பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே அதன் ஈா்ப்பைப் பிரதிபலிக்கிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

இந்த பேருந்து சேவை திங்கட்கிழமை தவிர வாரத்தின் அனைத்து நாட்களிலும் இயக்கப்படுகிறது.

பிப்ரவரி 28 முதல் ஏப்ரல் 5 வரை, கிட்டத்தட்ட 800 பயணிகள் இந்த இரட்டை அடுக்கு பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளனா். குறிப்பாக வார இறுதி நாட்களில் வரவேற்பு மிகவும் ஊக்கமளிப்பதாக உள்ளது, என்று ஒரு அதிகாரி கூறினாா். மேலும், இந்த முயற்சி குடியிருப்பாளா்கள் மற்றும் பாா்வையாளா்கள் இருவரிடமும் படிப்படியாக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது என்றும் அவா் கூறினாா்.

தலைநகரில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கில், தில்லி அரசு பிப்ரவரி 27 அன்று இந்த சேவையைத் தொடங்கியது. முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா மின்சார இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளைக் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா். தொடக்க விழாவின்போது, அவரும், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா மற்றும் பிற அதிகாரிகளும் ரஃபி மாா்க்கிலிருந்து பிரதம மந்திரி சங்கிரகாலயா வரை பயணம் செய்தனா்.

மத்திய தில்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபம், தேசிய போா் நினைவகம், புதிய நாடாளுமன்ற வளாகம் மற்றும் தில்லி ஹாட் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களை இணைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழித்தடத்தில் சுற்றுலாத்துறை இந்தப் பேருந்தை இயக்குகிறது என்று ஒரு மூத்த அதிகாரி கூறினாா்.

மாலை நேரச் சுற்றுப்பயணங்களும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன, அதற்கான வழித்தடம் பெரும்பாலும் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரதம மந்திரி சங்கிரகாலயா மாலை 6 மணிக்கு மூடப்படுவதால், இந்தச் சுற்றுப்பயணம் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து தொடங்கி மற்ற இடங்களுக்குச் செல்லும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது என்றும் அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.

இந்தப் பேருந்தில் 63க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணிக்கலாம். தாழ்வாகத் தொங்கும் கம்பிகள் மற்றும் மரங்கள் அடா்ந்திருப்பது போன்ற சவால்களைத் தவிா்த்து, லுட்யன்ஸ் தில்லியில் சீராக இயங்கும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சேவையானது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் இருவருக்கும் சேவை செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

பெரியவா்களுக்கு ரூ.500 ஆகவும், ஆறு முதல் பன்னிரண்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுவா்களுக்கு ரூ.300 ஆகவும் கட்டணம் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பயணத்திலும், செல்லும் இடங்களின் வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் குறித்த தகவல்களை வழங்குவதற்காக, பயிற்சி பெற்ற வழிகாட்டி ஒருவா் உடன் செல்வாா் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இதுபோன்ற இரண்டு பேருந்துகள் இயக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தச் சேவையானது தில்லி சாலைகளில் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளின் மறுவருகையையும் குறிக்கிறது. இந்தப் பேருந்துகள், பழைய பேருந்துகள் காரணமாக 1989ல் படிப்படியாக நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, தில்லி போக்குவரத்துக் கழகத்தால் சுவிதா சேவைகளாக இயக்கப்பட்டு வந்தன.

