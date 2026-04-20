குருகிராமில் நீரிழிவு சிகிச்சை மருந்துகளை ஏற்றிச் சென்ற வாகனம் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

எடை இழப்பு மற்றும் நீரிழிவு சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆயிரக்கணக்கான ஊசி மருந்துகளை ஏற்றிச் சென்ற வாகனம் டி. எல். எஃப் கட்டம் 4 பகுதியில் போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுத் துறையால் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக குருகிராம் காவல்துறை போதைப்பொருள் ஆய்வாளா் அமன்தீப் சவுகான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஹாம்பா்ட் என்ற நிறுவனத்தின் ஊழியா் ஒருவா் சட்டவிரோதமாக இந்த ஊசிகளை வழங்குவதாக திணைக்களத்தின் குழுவுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட முஸ்ஸமிலின் வாகனத்தை இடைமறித்து அவரைக் கைது செய்தனா்.
பின்னா் அவா் போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டனா். வாகனத்தை சோதனையிட்டபோது, ஆயிரக்கணக்கான ஊசி மருந்துகள் மீட்கப்பட்டன.
ஒரு டோஸுக்கு ரூ 13,000 முதல் ரூ 25,000 வரை விலையில், அவை தில்லியின் பாகீரத் பேலஸ் சந்தையில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு குருகிராம் முகவரிக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டன.
ஊசிகளின் பேக்கேஜிங், தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை குறித்து நாங்கள் விசாரித்து வருகிறோம். இந்த ஊசிகள் உரிமம் பெற்ற நிறுவனத்திடமிருந்து வந்ததா அல்லது கள்ளநோட்டுகளாக இருந்ததா மற்றும் அங்கீகாரம் இல்லாமல் சந்தையில் வழங்கப்பட்டதா என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து வருகிறோம்.
இது போலியானது என்று கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
