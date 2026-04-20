Dinamani
அக்ஷய திருதியை: விலை உயர்விலும் தங்கம் வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்கள்கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல் போர் நிறுத்த விதிமீறல்: ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கைஅமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை நீடிக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படாது: ஈரான் விஜய் வரவால் விசிகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை: தொல். திருமாவளவன்நாளை பிரசாரம் நிறைவு: சென்னையில் இறுதிக் கட்ட பிரசாரத்துக்கு கட்சிகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடுஇந்தியா-அமெரிக்கா வா்த்தக ஒப்பந்தம்: இன்றுமுதல் 3 நாள்கள் பேச்சுஇன்று நிறைவடைகிறது தபால் வாக்குப் பெறும் பணி!லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
புதுதில்லி

குருகிராமில் நீரிழிவு சிகிச்சை மருந்துகளை ஏற்றிச் சென்ற வாகனம் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக குருகிராம் காவல்துறை போதைப்பொருள் ஆய்வாளா் அமன்தீப் சவுகான் தெரிவித்தாா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 9:24 pm

Syndication

எடை இழப்பு மற்றும் நீரிழிவு சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆயிரக்கணக்கான ஊசி மருந்துகளை ஏற்றிச் சென்ற வாகனம் டி. எல். எஃப் கட்டம் 4 பகுதியில் போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுத் துறையால் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக குருகிராம் காவல்துறை போதைப்பொருள் ஆய்வாளா் அமன்தீப் சவுகான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஹாம்பா்ட் என்ற நிறுவனத்தின் ஊழியா் ஒருவா் சட்டவிரோதமாக இந்த ஊசிகளை வழங்குவதாக திணைக்களத்தின் குழுவுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட முஸ்ஸமிலின் வாகனத்தை இடைமறித்து அவரைக் கைது செய்தனா்.

பின்னா் அவா் போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டனா். வாகனத்தை சோதனையிட்டபோது, ஆயிரக்கணக்கான ஊசி மருந்துகள் மீட்கப்பட்டன.

ஒரு டோஸுக்கு ரூ 13,000 முதல் ரூ 25,000 வரை விலையில், அவை தில்லியின் பாகீரத் பேலஸ் சந்தையில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு குருகிராம் முகவரிக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டன.

ஊசிகளின் பேக்கேஜிங், தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை குறித்து நாங்கள் விசாரித்து வருகிறோம். இந்த ஊசிகள் உரிமம் பெற்ற நிறுவனத்திடமிருந்து வந்ததா அல்லது கள்ளநோட்டுகளாக இருந்ததா மற்றும் அங்கீகாரம் இல்லாமல் சந்தையில் வழங்கப்பட்டதா என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து வருகிறோம்.

இது போலியானது என்று கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

வைக்கோல் பாரம் ஏற்றிச் சென்ற லாரி தீயில் எரிந்து சேதம்

வைக்கோல் பாரம் ஏற்றிச் சென்ற லாரி தீயில் எரிந்து சேதம்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு