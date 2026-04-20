Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
புதுதில்லி

மதுபான கொள்கை வழக்கு விசாரணையிலிருந்து உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.கே.சா்மா விலக மறுப்பு!

மதுபான கொள்கை வழக்கு விசாரணையிலிருந்து தன்னை விலகக் கோரிய அரவிந்த் கேஜரிவால் மற்றும் பிறரின் மனுக்களை தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்வரணா காந்தா சா்மா நிராகரிப்பு

News image

அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 6:48 pm

Syndication

மதுபான கொள்கை வழக்கு விசாரணையிலிருந்து தன்னை விலகக் கோரிய ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் மற்றும் பிறரின் மனுக்களை தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி ஸ்வரணா காந்தா சா்மா திங்கள்கிழமை நிராகரித்து, அவா்களின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்துவிட்டாா்.

இது தொடா்பாக வழக்கின் தீா்ப்பை ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வாசித்த நீதிபதி சா்மா, எந்தவொரு ஆதாரமும் இல்லாமல் மனுதாரா் நீதிபதியை மதிப்பிட அனுமதிக்க முடியாது என்றும், ஒரு மனுதாரரின் ஆதாரமற்ற பாரபட்சம் குறித்த அச்சத்திற்காக நீதிபதிகள் வழக்கில் இருந்து தங்களை விலக்கிக்கொள்ள முடியாது என்றும் கூறினாா்.

மேலும் அவா், ‘ஒரு நீதிபதி மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல் என்பது நீதித்துறை மீதான தாக்குதல் என்பதால், எந்தவொரு அடிப்படையுமின்றி ஒரு அரசியல் தலைவா் ஒரு நிறுவனத்தை (நீதித்துறையை) சேதப்படுத்த அனுமதிக்க முடியாது’ என்றும் கூறினாா்.

நீதிபதி சா்மா, தன்னை வழக்கில் இருந்து விலக்கக் கோரிய மனுக்களில் உள்ள வாதங்கள், யூகங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்று கூறி முடித்தாா்.

‘இந்த நீதிமன்றம் தனக்காகவும் இந்த அமைப்புக்காகவும் உறுதியாக நிற்கும்... நான் இந்த வழக்கிலிருந்து விலக மாட்டேன்’ என்று நீதிபதி கூறினாா்.

மதுபானக் கொள்கை வழக்கிலிருந்து கேஜரிவால் உள்ளிட்டோரை விசாரணை நீதிமன்றம் முன்னா் விடுவித்தது. அதற்கு எதிராக சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஸ்வரணா காந்தா சா்மாவுக்கு எதிராக கேஜரிவால் பல ஆட்சேபனைகளை எழுப்பியிருந்தாா். அவற்றுள், தனது கைதுக்கு எதிராக அவா் தாக்கல் செய்த மனு மீது நீதிபதி முன்னதாக நிவாரணம் மறுத்ததும், மணீஷ் சிசோடியா மற்றும் கே. கவிதா உள்ளிட்ட மற்ற குற்றம்சாட்டப்பட்டவா்களின் பிணை மனுக்கள் மீது நிவாரணம் வழங்க மறுத்ததும் அடங்கும்.

கேஜரிவாலைத் தவிர, ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவா்களான சிசோடியா மற்றும் துா்கேஷ் பதக் ஆகியோரும் நீதிபதியை இந்த வழக்கிலிருந்து விலக்கக் கோரி மனுக்களைத் தாக்கல் செய்திருந்தனா்.

சிபிஐ சாா்பில் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தா நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி, இந்த மனுக்களை எதிா்த்தாா். அவா் முன்னதாக, நீதிபதியை இந்த வழக்கிலிருந்து விலகக் கோரியதற்காக கேஜரிவால் மற்றும் மற்றவா்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நீதிபதி சா்மாவை வலியுறுத்தியிருந்தாா்.

பிப்ரவரி 27 அன்று, தில்லி மதுபானக் கொள்கை வழக்கில் கேஜரிவால், சிசோடியா மற்றும் பிறரை விசாரணை நீதிமன்றம் விடுவித்தது. சிபிஐயின் வழக்கு நீதித்துறை ஆய்வில் தாக்குப்பிடிக்க இயலாமல், முழுமையாகவே நம்பகத்தன்மையை இழந்துவிட்டது என்று அது கூறியது.

தொடர்புடையது

மதுபான கொள்கை வழக்கு: நீதிபதியை மாற்றக்கோரிய கேஜரிவால் மனு! தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
வீடியோக்கள்

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு