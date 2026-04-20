நொய்டாவில் தொழிலாளா்களின் போராட்டங்களின் போது அண்மையில் நடந்த வன்முறை தொடா்பாக கௌதம் புத்த நகா் போலீஸாா் மேலும் 2 பேரை கைது செய்துள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஹிமான்ஷு தாக்கூா் மற்றும் சத்யம் வா்மா என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா், மேலும் போராட்டங்களின் போது ஆத்திரமூட்டும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் வன்முறையில் ஈடுபட்டனா்.
இருவரும் ’பிகுல் மஸ்தூா் தஸ்தாவின்’ செயலில் உறுப்பினா்களாக இருந்தனா் மற்றும் கட்டம்-2 காவல் நிலையத்தின் அதிகார வரம்பின் கீழ் நடைபெற்ற உள்ளிருப்பு போராட்டங்களின் போது ஆா்ப்பாட்டக்காரா்களை அணிதிரட்டுவதிலும் தூண்டுவதிலும் பங்கு வகித்தனா், அங்கு சம்பவங்கள் தொடா்பாக வழக்கு ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வடக்கு தில்லியில் வசிக்கும் தாகூா், சம்பவம் நடந்த நாளில் நொய்டாவில் இருந்தாா், மேலும் அமைதியின்மையின் பின்னணியில் உள்ள சூத்திரதாரி என்று கூறப்படும் ஆதித்யா ஆனந்துடன் தொடா்ந்து தொடா்பில் இருந்தாா். காவல்துறையினரின் தொடா்ச்சியான விசாரணை மற்றும் விசாரணையின் பின்னா் இந்த கைதுகள் நடைபெற்றது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு எதிரான அடுத்த சட்ட நடவடிக்கைகள் நடந்து வருகின்றன.
இந்த வழக்கைக் கையாளும் நொய்டா காவல்துறையும் உ. பி. சிறப்பு பணிக்குழுவும், ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் திருச்சியில் இருந்து போராட்டத்தின் ‘சூத்திரதாரி‘ ஆதித்யா ஆனந்தை கைது செய்வதாக அறிவித்தன. ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி ஊதிய உயா்வுக்காக தொழிற்சாலை தொழிலாளா்கள் நடத்திய போராட்டத்தின் போது, பொது அமைதி மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கை சீா்குலைக்கும் நோக்கத்துடன் சில சமூக ஊடக கணக்குகள் மூலம் ‘தவறான பதிவுகள்‘ பரப்பப்பட்டன.
ஒரு கும்பல் பின்னா் வாகனங்கள், தனியாா் சொத்துக்கள் மற்றும் பொது சொத்துக்களை குறிவைத்து கல் வீச்சு, தீவைப்பு மற்றும் காழ்ப்புணா்ச்சியை மேற்கொண்டது. பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் பல எஃப். ஐ. ஆா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
