மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கைப்பேசி திருட்டு: 2 போ் கைது

திருடப்பட்ட கைப்பேசிகளை கையாளும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மோசடியை தில்லி காவல்துறை முறியடித்து, 2 பேரை கைது செய்தது.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:03 pm

திருடப்பட்ட கைப்பேசிகளை கையாளும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மோசடியை தில்லி காவல்துறை முறியடித்து, 2 பேரை கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து 83 விலை உயா்ந்த கைபேசிகளை பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ஒரு ரகசிய தகவலின் பேரில், ஒரு போலீஸ் குழு வெள்ளிக்கிழமை யமுனா விஹாரில் ஒரு வாடகை வளாகத்தில் சோதனை நடத்தியது, அங்கு குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள்-சாவேஜ், 34, மற்றும் ஃபா்தீன், 25-திருடப்பட்ட கைப்பேசிகளை அனுப்புவதற்காக பேக் செய்யும் போது பிடிபட்டனா்.

ஆப்பிள், சாம்சங், ஒன்பிளஸ், விவோ, ஒப்போ மற்றும் ரியல்மி போன்ற பிராண்டுகளின் 83 திருடப்பட்ட கைப்பேசி அடங்கிய சீல் செய்யப்பட்ட அட்டைப்பெட்டி சம்பவ இடத்திலிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

டேனிஷ் என அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு விநியோகஸ்தரிடம் இருந்து திருடப்பட்ட கைப்பேசிகளை குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வாங்கியதாகவும், அவற்றை கூரியா் சேவைகள் மூலம் மேற்கு வங்கம் வழியாக வங்கதேசத்தில் உள்ள தொடா்புகளுக்கு அனுப்பியதாகவும் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பல கைப்பேசிகள் தில்லி மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட திருட்டு வழக்குகளுடன் தொடா்புடையவை. மத்திய உபகரண அடையாளப் பதிவேடு (சி. இ. ஐ. ஆா்) போா்டல் மூலம் ஐ. எம். இ. ஐ எண்களின் சரிபாா்ப்பு முழு சரக்குகளும் திருடப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தியது.

சாவேஜ் முன் குற்றவியல் பதிவைக் கொண்டுள்ளாா் மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் கொள்ளை, திருடப்பட்ட சொத்துக்களை வைத்திருத்தல் மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் போன்ற பல வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா். மோசடியில் ஈடுபட்ட மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காண மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.

