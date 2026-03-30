தில்லியில் போலி கடன் மோசடி: 4 போ் கைது
கிழக்கு தில்லியில் உயா் தொழில்நுட்ப சாலையோர மிரட்டி பணம் பறிக்கும் மோசடியை நடத்தி வரும் போலி கடன் மீட்பு முகவா்களின் கும்பல் பிடிக்கப்பட்டு 4 பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் நிலுவையில் உள்ள ஈ. எம். ஐ. களுடன் வாகனங்களை அடையாளம் காண கைப்பேசியை பயன்படுத்தியுள்லனா். வங்கி மீட்பு முகவா்களாக நடித்து பரபரப்பான சாலைகளில் தங்கள் உரிமையாளா்களை குறிவைத்தனா். மாா்ச் 26 ஆம் தேதி விகாஸ் மாா்க்கில் உள்ள ஐ. டி. ஓ அருகே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டத கேசவ் குமாா் என்ற நபா் புகாா் அளித்ததை அடுத்து இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
ஒரு வெள்ளை காரில் இருந்தவா்கள் அவரைத் தடுத்து, வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்று, தாக்கி, இணைய வழி பரிமாற்றத்தின் மூலம் ரூ 18,000 பறிக்கும் முன் அவரை மிரட்டினா். புகாரின் அடிப்படையில், மாா்ச் 27 ஆம் தேதி ஷகா்பூா் காவல் நிலையத்தில் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஒரு போலீஸ் குழு அமைக்கப்பட்டது, இது தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் உள்ளூா் உளவுத்துறை உள்ளீடுகளை நம்பியது.
உத்தரபிரதேசத்தின் பாக்பத் பகுதியைச் சோ்ந்த சந்தேக நபா்களின் ஈடுபாட்டை ஒரு தகவல் தருபவா் சுட்டிக்காட்டினாா். கைப்பேசி தரவு மற்றும் இருப்பிட கண்காணிப்பின் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குற்றம் நடந்த இடத்தில் சந்தேக நபா்களின் இருப்பை நிறுவியது மற்றும் அவா்களின் இயக்கங்களை அடையாளம் காண உதவியது. அதைத் தொடா்ந்து, பல இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, இது பிரின்ஸ் (22), ஆகாஷ் என்ற அக்கூ (25), சிவம் (23) மற்றும் தீத்து என்ற டிட்டு (22) ஆகியோரைக் கைது செய்ய வழிவகுத்தது.
விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் தற்போதைய வழக்கில் தங்கள் ஈடுபாட்டை ஒப்புக்கொண்டனா். சாத்தியமான இலக்குகளை அடையாளம் காண கைப்பேசி பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி போலி மீட்பு முகவா்களாக செயல்பட்டு வந்தனா். நிலுவையில் உள்ள கடன் தவணைகளுடன் வாகன உரிமையாளா்களை இந்த கும்பல் பூஜ்ஜியப்படுத்தும். எண் தகடு இல்லாத காரைப் பயன்படுத்தி சாலைகளில் அவா்களை இடைமறித்து, வங்கி அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து மிரட்டுவாா்கள்.
க்யூ. ஆா். குறியீடுகள் அல்லது பிற இணைய கட்டண முறைகள் மூலம் பணத்தை மாற்றும்படி கட்டாயப்படுத்துவதற்கு முன்பு அவா்கள் பாதிக்கப்பட்டவா்களை அச்சுறுத்துவாா்கள், தாக்குவாா்கள் மற்றும் தவறாக அடைத்து வைப்பாா்கள்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் பணம் பறித்த பிறகு பாதிக்கப்பட்டவா்களை விடுவிப்பாா்கள். குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட 5 கைப்பேசிகள் மற்றும் வெள்ளை காரை போலீசாா் பறிமுதல் செய்தனா். பாதிக்கப்பட்ட மற்றவா்களை அடையாளம் காணும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. கும்பலுக்கு நிதி பரிவா்த்தனைகளுக்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் ஒரு கூட்டாளியைக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளாா் என்றாா் அவா்.
