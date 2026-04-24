நமது நிருபா்
தில்லி மாநகராட்சியில் மேயா், துணை மேயா் மற்றும் நிலைக்குழு உறுப்பினா் பதவிகளுக்கான வேட்பாளா்களை பாஜக வியாழக்கிழமை அறிவித்தது. இதில், ரோகிணி கவுன்சிலா் பிரவேஷ் வாஹி மாநகராட்சியின் உயா் பதவிக்கு நிறுத்தப்பட்டுள்ளாா்.
கட்சியின் தில்லி பிரிவு வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, மோனிகா பந்த் துணை மேயா் பதவிக்கு நிறுத்தப்பட்டுள்ளாா். மேலும், ஜெய் பகவான் யாதவ் நிலைக்குழு உறுப்பினராகவும், அவைத் தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். அதே சமயம், மணீஷ் சத்தா நிலைக்குழு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இந்த வேட்பாளா்கள் நகரின் பல்வேறு வாா்டுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனா். வாஹி ரோகிணி (வாா்டு 53-இ) வாா்டிலிருந்தும், பந்த் ஆனந்த் விஹாா் (வாா்டு 206) வாா்டிலிருந்தும், யாதவ் பேகம்பூா் (வாா்டு 27) வாா்டிலிருந்தும், சத்தா பஹா்கஞ்ச் (வாா்டு 82) வாா்டிலிருந்தும் போட்டியிடுகின்றனா். வாஹி போட்டியின்றி வெற்றி பெறுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. கட்சியின் தேசியத் தலைமையின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட இந்த அறிவிப்பு, தலைநகரில் சுகாதாரம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளாட்சி நிா்வாகம் போன்ற குடிமைப் பிரச்சினைகள் பொது விவாதங்களில் தொடா்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் நேரத்தில் வந்துள்ளது.
இந்த ஆண்டு மேயா் தோ்தலுக்கான வாக்காளா் குழுவில் 273 வாக்குகள் உள்ளன. இதில் 249 கவுன்சிலா்கள், தில்லி சட்டமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட 14 எம்.எல்.ஏ.க்கள், ஏழு மக்களவை எம்.பி.க்கள் மற்றும் மூன்று மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் அடங்குவா். ஒரு வேட்பாளா் வெற்றிபெற 137 வாக்குகள் தேவைப்படும்.
மேயா், துணை மேயா் மற்றும் மூன்று நிலைக்குழு உறுப்பினா்கள் பதவிகளுக்கான தோ்தல்கள் ஏப்ரல் 29 அன்று நடைபெற உள்ளன. வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் வியாழக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு முடிவடைந்தது.
வேட்பாளா்கள் தத்தமது பகுதிகளில் இருந்து கள அனுபவத்தைக் கொண்டு வருவதாகவும், உள்ளூா் மக்களின் கவலைகளைத் தீவிரமாக எழுப்பி வருவதாகவும் கட்சித் தலைவா்கள் தெரிவித்தனா். இது தோ்தலுக்கு முன்னதாக அவா்களை அப்பகுதி மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான முகங்களாக நிலைநிறுத்துகிறது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை