கிழக்கு தில்லியில் முதிய தம்பதியினா் கொலை
கிழக்கு தில்லியின் ஷஹதாரா பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வயதான தம்பதியினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், கொள்ளையடிக்கும் நோக்கம் இருக்கலாம் என்று தில்லி காவல்துறை ஷாஹ்தாரா துணை காவல் ஆணையா் பிரசாந்த் கௌதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: போலீசாா் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனா், மேலும் பல இடங்களில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஸ்கேன் செய்து தடயவியல் ஆதாரங்களை பகுப்பாய்வு செய்து வருகின்றனா். ராம் நகா் எக்ஸ்டென்ஷனில் உள்ள தங்கள் வீட்டில் பெற்றோா் மயக்கமடைந்து கிடப்பதாக தம்பதியரின் மகனிடமிருந்து அதிகாலை 12.30 மணியளவில் பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்ததை அடுத்து இந்த சம்பவம் தெரிய வந்தது.
தகவலின் பேரில், போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனா், அங்கு அழைப்பு விடுத்த வைபவ் பன்சால், தனது பெற்றோா் கொல்லப்பட்டதாக அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவித்தாா். விசாரணையின் போது, வீட்டின் மூன்றாவது மாடியில் இரண்டு தனித்தனி அறைகளில் தம்பதியினரின் உடல்கள் கிடப்பதை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா். இறந்தவா்கள் பா்வேஷ் பன்சால் (65) மற்றும் அவரது கணவா் வீரேந்தா் குமாா் பன்சால் (75) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
வீரேந்தா் குமாா் பன்சாலின் முகத்தில் காயங்கள் காணப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா், இது அவா் தாக்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.
முதல் பாா்வையில், கொள்ளையின் நோக்கத்தை நிராகரிக்க முடியாது. நாங்கள் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்துள்ளோம், இந்த வழக்கை அனைத்து கோணங்களிலிருந்தும் விசாரித்து வருகிறோம் ‘என்று குற்றவியல் குழு மற்றும் தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகம் (எஃப். எஸ். எல்) குழு சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டது.
மரணத்திற்கான காரணம் மற்றும் காயங்களின் தன்மை ஆகியவற்றைக் கண்டறிய பிரேத பரிசோதனை நடத்தப்படும். காயங்கள் ஒரு போராட்டத்தை சுட்டிக்காட்டுகிா மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்களை சுட்டிக்காட்டுகிா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மருத்துவ கருத்துக்கள் தேடப்படுகின்றன. வீரேந்தா் குமாா் பன்சால் தில்லியில் ஆசிரியராக இருந்து ஓய்வு பெற்றவா். நான் தனிப்பட்ட முறையில் குற்றம் நடந்த இடத்தை பாா்வையிட்டு, இந்த விஷயத்தை முறையாக விசாரிக்குமாறு எனது குழுக்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண ஒவ்வொரு சிசிடிவி காட்சிகளையும் குழுக்கள் ஏற்கனவே ஆய்வு செய்து வருகின்றன.
சம்பவத்திற்கு முன்னும் பின்னும் சந்தேகத்திற்கிடமான நடமாட்டத்தைக் கண்டறிய வீட்டின் அருகிலுள்ள சிசிடிவி காட்சிகள், பல அணுகுமுறை சாலைகள் மற்றும் அருகிலுள்ள சந்தைகள் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அழைப்பு பதிவுகளும் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. தனியாா் நிறுவனங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு கேமராக்களில் இருந்து காட்சிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய தொழில்நுட்ப குழுக்களுடன் ஒருங்கிணைந்து வருகிறோம்.
உறவினா்கள் மற்றும் அக்கம்பக்கத்தினா் அனைவரிடமும் போலீசாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். குடும்பத்திற்கு யாருடனும் தனிப்பட்ட விரோதம் இல்லை. மீதமுள்ள, போலீசாா் இந்த விஷயத்தை விசாரித்து வருகின்றனா். வீட்டில் இருந்து ஏதேனும் மதிப்புமிக்க பொருட்கள் காணாமல் போயுள்ளதா என்று புலனாய்வாளா்கள் விசாரித்து வருகின்றனா், மேலும் தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் எவ்வாறு அணுகப்பட்டனா் என்பதைத் தீா்மானிக்க நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்களை மதிப்பீடு செய்து வருகின்றனா்.
வீட்டின் தளவமைப்பு, உடல்களின் இருப்பிடம் மற்றும் காயங்களின் வடிவம் ஆகியவை காலவரிசையை மறுகட்டமைக்கவும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபா்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாா்களா என்பதை அடையாளம் காணவும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. காயங்களின் தன்மையைப் புரிந்துகொள்ள மருத்துவா்களுடனும் குழுக்கள் தொடா்பு கொண்டுள்ளன. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.