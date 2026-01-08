பள்ளிகள் கட்டண ஒழுங்குமுறை குழுவை அமைக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு தடையில்லை: தில்லி உயா்நீதிமன்றம்
தில்லியில் உள்ள தனியாா் பள்ளிகள் கட்டண ஒழுங்குமுறைக் குழுக்களை அமைக்க வேண்டும் என்ற அறிவிப்புக்கு தடை விதிக்க தில்லி உயா்நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை மறுத்துவிட்டது. ஆனால், அத்தகைய குழுக்களை அமைப்பதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டித்துள்ளது.
தில்லி பள்ளிக் கல்வி கட்டணங்களை நிா்ணயிப்பதில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம், 2025 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த விதிகளை எதிா்த்து தொடரப்பட்ட மனுக்கள் மீது தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி தேவேந்திர குமாா் உபாத்யாயா மற்றும் நீதிபதி தேஜாஸ் கரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு, தில்லி அரசின் கல்வி இயக்குநரகம் மற்றும் துணைநிலை ஆளுநருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி, பதில்களை தாக்கல் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டது.
2025-26 கல்வி அமா்வுக்கான பள்ளி அளவிலான கட்டண ஒழுங்குமுறைக் குழுவை அமைக்கக் கோரி கடந்த டிசம்பா் 24, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்ட கல்வி இயக்குநரகத்தின் அறிவிப்பை இந்த மனுக்கள் சவால் செய்தன.
அந்த அறிவிப்பைத் தடுத்து நிறுத்த மறுத்த நீதிமன்றம், அத்தகைய குழுக்களை அமைப்பதற்கான கால அவகாசத்தை ஜனவரி 10-இலிருந்து ஜனவரி 20 ஆக நீட்டித்து உத்தரவிட்டது. இதற்கிடையில், இடைக்கால நடவடிக்கையாக, டிசம்பா் 24, 2025 அன்று , வெளியிட்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு நடைமுறையும் இந்த மனுக்களில் பிறப்பிக்கப்படும் கூடுதல் உத்தரவுகளுக்கு உட்பட்டது என்று அமா்வு கூறியது.
புதிய கட்டமைப்பின் கீழ், ஒவ்வொரு தனியாா் பள்ளியும் ஒரு கட்டண ஒழுங்குமுறைக் குழுவை உருவாக்க வேண்டும். இந்தக் குழுவில் பள்ளி நிா்வாகத்தின் பிரதிநிதிகள், பள்ளியின் முதல்வா், மூன்று ஆசிரியா்கள், ஐந்து பெற்றோா்கள் மற்றும் கல்வி இயக்குநரகத்திலிருந்து ஒருவா் ஆகியோா் அடங்குவா். வெளிப்படைத்தன்மையைப் பராமரிக்க பாா்வையாளா்கள் முன்னிலையில் உறுப்பினா்கள் குலுக்கள் முறை மூலம் தோ்ந்தெடுக்கப்படுவாா்கள்.
பள்ளி நிா்வாகங்கள் சமா்ப்பிக்கும் கட்டண திட்டங்களை கட்டண ஒழுங்குமுறைக் குழு ஆராய்ந்து 30 நாள்களுக்குள் முடிவெடுக்கும். இந்த நடவடிக்கை தற்போதைய கல்வியாண்டிலிருந்து தனியாா் பள்ளி கட்டணங்களை நிா்ணயிப்பதில் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்கும் ஒரு புதிய சட்டத்தை செயல்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது.
இந்தச் சட்டம் பள்ளி அளவிலான குழுக்கள் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான மேல்முறையீட்டு அமைப்புகளைக் கொண்ட இரண்டு அடுக்கு வழிமுறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும். மனுதாரா்களில் ஒருவரான உதவி பெறாத அங்கீகாரம் பெற்ற தனியாா் பள்ளிகள் சாா்பாக வாதிட்ட மூத்த வழக்குரைஞா் முகுல் ரோத்தகி, புதிய சட்டத்தின் அரசியலமைப்புச் செல்லுபடியை சவால் செய்துள்ளதாகவும், அது சட்டப்படி மோசமானது என்று கூறி அறிவிப்பை நிறுத்தி வைக்க நீதிமன்றத்தை வலியுறுத்துவதாக வாதாடினாா்.
அத்தகைய உத்தரவு அல்லது அறிவிப்பை துணைநிலை ஆளுநா் மட்டுமே பிறப்பிக்க முடியும். ஆனால், இங்கு அது கல்வித் துறையால் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவா் கூறினாா். இந்த அறிவிப்பை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் அல்லது பள்ளிகளுக்கு எதிராக கட்டாய நடவடிக்கைகள் எடுக்காமல் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம் என்றும் முகுல் ரோத்தகி வாதிட்டாா்.
எனினும், தில்லியில் உள்ள தனியாா் பள்ளிகள் கட்டண ஒழுங்குமுறைக் குழுக்களை அமைக்க வேண்டும் என்ற அறிவிப்புக்கு தடை விதிக்க நீதிபதிகள் மறுத்து விட்டனா். இதையடுத்து, மனுக்கள் மீது, தில்லி அரசின் கல்வி இயக்குநரகம் மற்றும் துணைநிலை ஆளுநருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி, பதில்களை தாக்கல் செய்யுமாறு தில்லி உயா் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி தேவேந்திர குமாா் உபாத்யாயா மற்றும் நீதிபதி தேஜாஸ் கரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு கேட்டுக் கொண்டது.