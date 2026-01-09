தில்லி அரசின் பள்ளிக் கட்டண ஒழுங்குமுறைக்கு எதிரான மனு: துணைநிலை ஆளுநா், கல்வி இயக்குநரகம் பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
பள்ளிகளில் கல்விக் கட்டண உயா்வுக்கு அரசின் ஒப்புதலைக் கட்டாயமாக்கும் புதிய சட்டத்தை எதிா்த்து பல்வேறு சிறுபான்மைப் பள்ளிகள் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீது, தில்லி கல்வி இயக்குநரகம் மற்றும் துணைநிலை ஆளுநா் பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தில்லி பள்ளி கல்வி (கட்டண நிா்ணயம் மற்றும் ஒழுங்குமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மை) சட்டம், 2025 மற்றும் அதனுடன் தொடா்புடைய விதிகளுக்கு எதிராக இந்த மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்தச் சட்டம், 5 பெற்றோா்கள், பள்ளி நிா்வாகம், மற்றும் 3 அரசுப் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய மும்முனை குழு அமைப்பு மூலம் அனைத்து தனியாா் பள்ளிகளும் கட்டண உயா்வுக்கு ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்பதைக் கோருகிறது.
இந்த சட்டத்தின்படி, பள்ளிகள் அளவிலான கட்டண ஒழுங்குமுறைக் குழுவை அமைக்க வேண்டும். வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, இதன் உறுப்பினா்கள் பாா்வையாளா்கள் முன்னிலையில் குலுக்கல் முறையில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். இந்தக் குழு, கட்டண முன்மொழிவுகளை ஆய்வு செய்து 30 நாள்களுக்குள் முடிவை வழங்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்த சட்டத்துக்கு எதிரான சிறுபான்மைப் பள்ளிகளின் மனுக்களை தில்லி உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தேவேந்திர குமாா் உபாத்யாயா மற்றும் நீதிபதி தேஜஸ் காரியா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு விசாரித்தது.
மனுதாரா்கள் தரப்பு வழக்குரைஞா்கள், இத்தகைய குழுக்களின் அமைப்பு, அரசமைப்புச் சட்டத்தின் 30-ஆவது பிரிவின் கீழ் சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கு உள்ள உரிமைகளை மீறுவதாக வாதிட்டனா். கல்வி இயக்குநரகத்தின் சாா்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் எஸ்.வி.ராஜு, இந்தச் சட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாதாடினாா். 30-ஆவது பிரிவின் கீழ் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் அனுமதிக்கத்தக்கவை என்று அவா் கூறினாா்.
இருதரப்பு வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதிகள் அமா்வு, இந்த மனுக்கள் குறித்து தில்லி கல்வி இயக்குநரகம் மற்றும் துணைநிலை ஆளுநா் 6 வாரங்களுக்குள் தங்கள் பதில்களைத் தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டு, இந்த வழக்கின் விசாரணையை மாா்ச் 12-ஆம் தேதிக்கு பட்டியலிட்டது.
மேலும், இந்தச் சட்டத்தை அமல்படுத்துவது தொடா்பான காலக்கெடுவையும் நீதிமன்றம் நீட்டித்தது. அதன்படி, பள்ளிகள் குழுக்களை அமைக்க ஜன.20-ஆம் தேதி வரையிலும், முன்மொழியப்பட்ட கட்டண விவரங்களைச் சமா்ப்பிக்க பிப்.5-ஆம் தேதி வரையிலும் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.