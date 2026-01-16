தில்லியில் யமுனை நதிக்கரையோரம் உள்ள பரந்த பான்சேரா பூங்காவில் மூன்றாவது சா்வதேச காத்தாடி விழாவை மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
மேலும், மக்களுக்கு, குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு மகர சங்கராந்தி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தாா். லோஹ்ரி, பிஹு, பொங்கல் மற்றும் கிச்சடி பா்வ் என்றும் அழைக்கப்படும் மகர சங்கராந்தி, அடிப்படையில் சூரியக் கடவுளின் உயிா்வாழும் சக்தியைக் குறிக்கும் ஒரு விவசாயிகளின் பண்டிகையாகும் என்று அவா் கூறினாா்.
காத்தாடி விழாவைப் பற்றி அமித் ஷா கூறுகையில், இது நாட்டு மக்களை தில்லியுடன் இணைக்கும் என்றும், இதனை நாட்டிலும் உலகிலும் முன்னணி நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக மாற்றுவதற்கு பாடுபடுமாறு தில்லி அரசாங்கத்தையும், டிடிஏவையும் வலியுறுத்தினாா்.
இந்த நிகழ்வை மிகவும் ஆரோக்கியமான பண்டிகையாக மாற்ற ஒரு குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று அவா் பரிந்துரைத்தாா்.
சமீபத்தில் முடிவடைந்த சோம்நாத் ஸ்வாபிமான் பா்வ் பற்றி மத்திய உள்துறை அமைச்சா் குறிப்பிட்டு, குஜராத்தில் உள்ள கோயில் 1,000 ஆண்டுகளில் 16 முறை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது, ஆனால் இப்போது அது உயா்ந்து கம்பீரமாக நிற்கிறது, இது கட்டுபவா்களின் வலிமை அழிப்பவா்களை விட மிக அதிகம் என்பதை நிரூபிக்கிறது என்றாா்.
சோம்நாத் கோயில் சனாதன தா்மம் மற்றும் இந்திய கலாச்சாரத்தின் நித்தியத்தின் சின்னமாகும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா மேலும் கூறினாா்.