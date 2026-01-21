மும்பையில் இருந்து யமுனைக்கு ரயில் மூலம் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல்!
முன்மொழியப்பட்ட யமுனை நதியில் பயண சேவைக்கான கப்பல், மும்பையில் இருந்து புறப்பட்டது என்று தில்லி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா தெரிவித்தாா். இந்தக் கப்பலை பாா்வையிடுவதற்காக தில்லி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா செவ்வாய்க்கிழமை மும்பை சென்றாா்.
இந்த கப்பல் மும்பையில் இருந்து ரயில் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும், பிப்ரவரியில் திறப்பு விழாவிற்காக தில்லி அரசின் யமுனையில் கப்பல் பயணத்திற்காக இது கொண்டு செல்லப்படுகிறது என்று கபில் மிஸ்ரா தெரிவித்தாா்.
யமுனை நதியின் எட்டு கிலோமீட்டா் நீளமுள்ள பகுதியில் சோனியா விஹாரிலிருந்து ஷானி கோயிலுக்கு அருகில் உள்ள வஜிராபாத் தடுப்பணை பகுதியிலிருந்து இயக்குவதற்காக இந்தக் கப்பல் முன்மொழியப்பட்டது.
40 பயணிகள் கப்பல் தில்லியை சென்றடைந்த பிறகு, இயந்திரத்தை நிறுவுதல் உள்பட இறுதி தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள் கிட்டத்தட்ட தயாராக உள்ளன என்று அமைச்சா் கூறினாா்.
‘இந்தக் கப்பலை நேரில் ஆய்வு செய்வதற்காக மும்பைக்கு நேரில் வந்தேன். அது தில்லிக்கு வந்ததும், பிப்ரவரியில் ஆய்வு தொடங்கப்படும்’ என்று கபில் மிஸ்ரா கூறினாா்.
இந்த முயற்சியை முதல்வா் ரேகா குப்தா துவக்கி வைக்கிறாா் என்றும், இதன் மூலம் ஆற்றில் வில்-ஜெல் ரோல் பயணங்கள் மேற்கொள்ளப்படும். இந்தக் கப்பல் 40 பயணிகளுக்கு தயாராக உள்ளது. மேலும், சேவைகள், பொழுதுபோக்கு மற்றும் உணவுக்கு உறுதியளிக்கிறது என்றும் அவா் கூறினாா்.
இந்த திட்டம் யமுனையை பொழுது போக்கு மையமாக மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும் என்றும், தில்லி மக்கள் தங்கள் நகரத்தில் உள்ள கோவா போன்ற மாறுபட்ட சுற்றுலாத் தலங்களைப் போன்ற அனுபவங்களை அனுபவிக்க அனுமதிக்கிறது என்றும் கபில் மிஸ்ரா கூறினாா்.