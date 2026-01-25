கம்போடியாவை தளமாகக் கொண்ட ஆபரேட்டா்களுடன் தொடா்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் போலி ஆன்லைன் வா்த்தக மோசடி கும்பலை தில்லி போலீஸாா் கண்டுபிடித்துள்ளனா். மேலும், நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவா்களிடமிருந்து ரூ.300 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்த ஒரு மோசடி வலையமைப்பையும் கண்டுபிடித்துள்ளனா் என்று அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல் துணை ஆணையா் (குற்றம்) ஆதித்யா கௌதம் கூறியதாவது: இந்த மோசடி தொடா்பாக கொல்கத்தா மற்றும் லக்னௌவில் இருந்து நான்கு முக்கிய நபா்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். போலி வா்த்தக விண்ணப்பங்கள் மூலம் அதிக வருமானம் தருவதாக வாக்குறுதி ளித்து, முறையான தரகு நிறுவனங்கள் என்று மறைத்து மக்களை கவா்ந்த ஒரு அதிநவீன கும்பலை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா்.
மோசடி செய்பவா்கள் சமூக ஊடகங்களில் விளம்பரங்கள் மற்றும் செய்திகள் மூலம் சாத்தியமான பாதிக்கப்பட்டவா்களைத் தொடா்பு கொண்டு, ‘ஆன்லைன் வா்த்தக முதலீடுகளை’ வழங்கி, ‘உத்தரவாத‘ லாபத்தை வழங்கினா்.
‘பதிலளித்தவா்கள் வென்ச்சுரா செக்யூரிட்டீஸ், கோ மாா்க்கெட் குளோபல் மற்றும் ஐபிஓ ஸ்டாக் டிரேடிங் போன்ற தவறான பெயா்களைக் கொண்ட குழுக்களில் சோ்க்கப்பட்டனா். தங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரகா்கள் என்று பொய்யாகக் காட்டிக் கொண்டனா்.
பின்னா், பாதிக்கப்பட்டவா்கள் போலியான லாபத்தைக் காட்டும் மோசடியான வா்த்தக டேஷ்போா்டுகளைக் காட்டும் மோசடியான கைப்பேசி பயன்பாடுகளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய வற்புறுத்தப்பட்டனா். நம்பிக்கையை வளா்க்க, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஆரம்பத்தில் சிறிய தொகைகளை பாதிக்கப்பட்டவா்களின் கணக்குகளுக்கு ‘திரும்ப‘ வரவு வைத்தனா். பின்னா், அவா்கள் பெரிய தொகைகளை முதலீடு செய்யத் தூண்டினா்.
பின்னா், மோசடி செய்பவா்கள் வரிகள், கட்டணங்கள் அல்லது பணம் எடுப்பதற்கான செயல்படுத்தல் கட்டணங்கள் என்ற சாக்குப்போக்கின் கீழ் கூடுதல் பணம் செலுத்துமாறு கோரினா். அதன் பிறகு பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தங்கள் பணத்தை இழந்தது தெரிய வந்துள்ளது.
இந்திய கையாளுபவா்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஏராளமான வங்கிக் கணக்குகளின் மூலம் இந்த நெட்வொா்க் செயல்பட்டுள்ளது. கணக்கு எண்கள், ஐஎஃப்எஸ்சி குறியீடுகள், பதிவு செய்யப்பட்ட கைப்பேசி எண்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளா் ஐடிகள் உள்ளிட்ட வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மோசடி செய்பவா்களுடன் பகிரப்பட்டன.
இந்தக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சிம் காா்டுகள் செயலில் வைக்கப்பட்டு, பரிவா்த்தனை ஓடிபிகளை தானாகப் பகிரும் பயன்பாடுகளுடன் பொருத்தப்பட்டு, நிதியை தடையின்றித் திருப்பிவிட உதவியது. ஐ4சி தளத்திலிருந்து தரவைப் பகுப்பாய்வு செய்த காவல் குழு, 200-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கிளைகளிலிருந்து பணப் பாதைகள் மற்றும் கேஒய்சி பதிவுகளைக் கண்காணித்தது.
ஷெல் நிறுவனங்களை உருவாக்கி மோசடியான வங்கிக் கணக்குகளை வழங்கிய கொல்கத்தாவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு கும்பலை அவா்கள் கண்டுபிடித்தனா். கொல்கத்தாவைச் சோ்ந்த பிஸ்வஜித் மொண்டல் (32) டிசம்பா் 29, 2025 அன்று பராக்பூரில் உள்ள பெல்காரியாவில் கைது செய்யப்பட்டாா். மேலும், அவரிடமிருந்து குற்ற ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஹோட்டலில் இருந்து ஆஷிஷ் அகா்வால் (35) கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடம் இருந்து கைப்பேசி எண்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் அடங்கிய மடிக்கணினி பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மேலும், தகவல்கள் கிடைத்ததன் மூலம் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி லக்னௌவைச் சோ்ந்த ராஜீப் ஷா மற்றும் கொல்கத்தாவைச் சோ்ந்த சுபம் சா்மா ஆகியோா் ஒருங்கிணைந்த சோதனையில் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து கைப்பேசிகள், மடிக்கணினிகள், காசோலைகள், ஏடிஎம் அட்டைகள் மற்றும் சிம் காா்டுகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
விசாரணையின் போது, ராஜீப் ஷா இந்த மோசடியை கம்போடியாவைச் சோ்ந்த ஆபரேட்டா்களுடன் தொடா்புபடுத்தி, கிரிப்டோகரன்சி பரிவா்த்தனைகளை கையாண்டாா். மேலும், கிழக்கு உத்தர பிரதேசம், கொல்கத்தா மற்றும் பிகாரில் உள்ள கூட்டாளிகளை பெயரிட்டாா்.
குற்றவாளிகள் போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பது, ஏடிஎம் அட்டைகள், காசோலை புத்தகங்கள் மற்றும் சிம் காா்டுகளை சைபா் கிரைம் சிண்டிகேட்களுக்கு வழங்குவது மற்றும் ஆா்டிஜிஎஸ் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பண வைப்புத்தொகை மூலம் வருமானத்தை ஈட்டுவதில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளது.
இதுவரை, 39 கைப்பேசிகள், 258 சிம் காா்டுகள், நான்கு மடிக்கணினிகள், ஏடிஎம் காா்டுகள், காசோலை புத்தகங்கள், வங்கி மற்றும் கேஒய்சி ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், ரூ.19 லட்சம் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
புலனாய்வாளா்கள் 105 போலி நிறுவனங்களுடன் தொடா்புடைய 260-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை அடையாளம் கண்டுள்ளனா். மேலும், தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலில் (என்சிஆா்பி) 2,567 புகாா்களுடன் நெட்வொா்க்கை இணைத்துள்ளனா். இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட மற்ற உறுப்பினா்களையும் அதன் சா்வதேச தொடா்புகளையும் கண்டறிய மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.