தில்லி விமான நிலையத்தில் முதியவா் இறப்புக்கு பின் வைர மோதிரம் காணவில்லை: உறவினா்கள் புகாா்

தில்லியின் இந்திரா காந்தி சா்வதேச விமான நிலையத்தில் இறந்த 69 வயது முதியவரின் 5 காரட் வைர மோதிரம் காணாமல் போனதாக குடும்பத்தினா் குற்றம் சாட்டியதை தொடா்ந்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த சம்பவம் ஜனவரி 4 ஆம் தேதி அதிகாலையில் நடந்தது. முனையம் 3 இல் முதியவா் மயங்கி விழுந்து இறந்தபோது அவா் அணிந்திருந்த மதிப்புமிக்க நகைகள், மறுவாழ்வு முயற்சிகளின் குழப்பத்தின் போது காணாமல் போனதாக குடும்பத்தினா் கூறியதைத் தொடா்ந்து தில்லி காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
எஃப். ஐ. ஆரின் படி, ராஜஸ்தானில் வசிக்கும் பாதிக்கப்பட்டவா், அஜா்பைஜானின் பாகுவுக்கு ஒரு குழு சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக விமானத்தில் ஏறும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, புறப்படும் பகுதியில் அதிகாலை 4 மணியளவில் திடீரென்று சுயநினைவை இழந்தாா்.
விமான நிலைய ஊழியா்கள் மருத்துவ குழுவுக்கு தகவல் கொடுத்தனா், அவா்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சிபிஆா் உள்ளிட்ட மீட்பு முயற்சிகளைத் தொடங்கினா். அந்த நபா் மருத்துவ அவசர பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா். தனது தந்தை கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளாக மோதிரத்தை அணிந்திருப்பதாக பாதிக்கப்பட்டவரின் மகன் போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா். இந்த மோதிரம் என் தந்தையின் கடைசி நினைவாக இருப்பதால், என் தாய்க்கும் குடும்பத்தினருக்கும் இது மிகவும் மதிப்புமிக்கது என்று அவா் கூறினாா்.
நிகழ்வுகளின் வரிசையை நினைவு கூா்ந்த மகன், தனது பெற்றோரை முனையம் 3 இல் இறக்கிவிட்டதாகவும், அதிகாலை 4 மணிக்கு தனது தந்தையின் நிலை குறித்து தனது தாயிடமிருந்து அழைப்பு வந்ததாகவும் கூறினாா். நான் உடனடியாக விமான நிலையம் திரும்பினேன்.
என்னை உள்ளே அனுமதிக்குமாறு ஊழியா்களிடம் கேட்டுக்கொண்டேன், ஆனால் நெறிமுறைகள் காரணமாக, நான் வெளியே காத்திருக்கும்படி செய்தனா். நான் அங்கு உதவியற்ற நிலையில் நின்றேன், அவருக்காக எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என கூறினாா். அவரது தாயாா் இறுதியில் சக்கர நாற்காலியில் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டாா், மேலும் அவரது தந்தையின் உடல் காலை 8.30 மணியளவில் அவா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
மருத்துவ உதவி வழங்கப்படும் போது வைர மோதிரம் காணாமல் போனதாக குடும்பத்தினா் குற்றம் சாட்டினா். பாதிக்கப்பட்டவா் சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது மோதிரம் இருந்ததாக அவா்கள் கூறினா். எனது தந்தை மருத்துவ உதவிக்காக அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது மோதிரம் இருந்தது, ஆனால் அவரது உடமைகள் எங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டபோது அது காணவில்லை என்று மகன் எஃப். ஐ. ஆரில் தெரிவித்துள்ளாா். நகைகள் குடும்பத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க உணா்ச்சிபூா்வமான மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன என்றும் அவா் கூறினாா்.
ஜனவரி 24 ஆம் தேதி விமான நிலைய போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்தனா். விரிவான விசாரணை நடந்து வருகிறது. காணாமல் போன பொருளைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக புறப்பாடு மற்றும் மருத்துவ அவசரகால பகுதிகளின் சிசிடிவி காட்சிகளை குழுக்கள் ஆராய்ந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.