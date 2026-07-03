நமது நிருபா்
புது தில்லி, ஜூலை 2 அணுசக்தி அவசரநிலைகள், வேதியியல் பேரிடா்கள் மற்றும் பெரிய அளவிலான நெருக்கடிகளை எதிா்கொள்ளும் தலைநகரின் தயாா்நிலையை கணிசமாக வலுப்படுத்தும் நோக்கில், தில்லி தீயணைப்புத் துறையின் (டிஎப்எஸ்) புதிய தலைமையகத்தில் வேதியியல், உயிரியல், கதிரியக்க மற்றும் அணுசக்தி (சிபிஆா்என்) சாா்ந்த முதல் நிலத்தடி கட்டளை மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
புதிய டிஎப்எஸ் தலைமையகத்தைக் கட்டுவதற்கும், சிறப்பு அவசரக்கால மீட்பு உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கும் இத்திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. அணுசக்தி போா், கதிரியக்கக் கசிவு அல்லது வேதியியல் பேரிடா்களின் போதும் தொடா்ந்து செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, ’பிளக்-அண்ட்-பிளே’ (உடனடி பயன்பாட்டுக்குத் தயாரான) வசதி கொண்ட நிலத்தடி சிபிஆா்என் கட்டளை மையம் இந்தத் தலைமையகத்தில் இடம்பெறும்.
அணுசக்தி கதிா்வீச்சிலிருந்து பணியாளா்களைப் பாதுகாக்கவும், அவசரநிலைகளின் போது பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு இடையே தடையற்ற ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்யவும் இந்த மையம் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்படும் என்று தலைமை தீயணைப்பு அதிகாரி அபிலாஷ் மாலிக் தெரிவித்தாா்.‘தேசியத் தலைநகரில் இத்தகைய கட்டளை மையம் அமைவது இதுவே முதல் முறையாகும். உள்ளே இருக்கும் பணியாளா்களைக் கதிா்வீச்சு பாதிக்காத வகையிலும், இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் பயனுள்ள கட்டளை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை மேற்கொள்ளும் வகையிலும் இது வடிவமைக்கப்படுகிறது,‘ என்று மாலிக் கூறினாா்.
பேரிடா் காலங்களில், இந்த கட்டளை மையம் தில்லியில் ஏற்கனவே உள்ள நேரு பிளேஸ், லட்சுமி நகா் மற்றும் ரோஹினி ஆகிய இடங்களில் உள்ள மூன்று பேரிடா் மையங்களின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதோடு, டிஎப்எஸ்-இன் தேடல் மற்றும் மீட்புப் படைக்கும் வழிகாட்டுதலை வழங்கும் என்றும் அவா் குறிப்பிட்டாா்.
தற்போதைய டிஎப்எஸ் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடத்திலேயே இந்த மையம் கட்டப்படவுள்ளது; இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் கட்டி முடிக்கப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
மூத்த காவல் அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், ‘தீயை அணைப்பதாகட்டும், மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதாகட்டும் அல்லது பெரிய அளவிலான அவசரநிலைகளை நிா்வகிப்பதில் பல்வேறு அமைப்புகளுக்கு ஆதரவளிப்பதாகட்டும் - எந்தவொரு பெரிய பேரிடரின் போதும் தீயணைப்புத் துறை எப்போதும் முன்னணியில் உள்ளது,‘ என்றாா். வேதியியல், உயிரியல், கதிரியக்க மற்றும் அணுசக்தி சாா்ந்த நிகழ்வுகளுக்கான தில்லியின் தயாா்நிலையை வலுப்படுத்துவதில், இதற்கென பிரத்யேகமான இஆதச கட்டளை மையத்தை உருவாக்குவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையாகும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
‘இத்தகைய வசதி ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்தும், துரித நடவடிக்கையை (ழ்ங்ள்ல்ா்ய்ள்ங் ற்ண்ம்ங்) உறுதி செய்யும்; மேலும் அதிக ஆபத்துள்ள சூழ்நிலைகளில் அனைத்துத் தொடா்புடைய அமைப்புகளுக்கும் தீயணைப்புத் துறை முக்கியமான செயல்பாட்டு ஆதரவை வழங்குவதை உறுதி செய்யும்,‘ என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
இந்த சிபிஆா்என் கட்டளை மையம், தலைநகா் முழுவதும் அவசரக்கால மீட்புத் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்காக முக்கிய தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளில் கவனம் செலுத்தும் தில்லி தீயணைப்புத் துறையின் விரிவான நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அடுத்த ஆண்டுக்குள், நிகழ்நேரக் கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்காக செயற்கை நுண்ணறிவு (அஐ), ஜிபிஎஸ் மற்றும் ஜிஐஎஸ் அடிப்படையிலான அமைப்புகளுடன் கூடிய ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தையும், அத்துடன் அதன் ஐந்து செயல்பாட்டு மண்டலங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தனித்தனி கட்டளை மையங்களையும் அமைக்க இந்தத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
தீ விபத்துகள், பேரிடா்கள் மற்றும் பிற முக்கியமான அவசரநிலைகளின் போது சூழ்நிலை விழிப்புணா்வை மேம்படுத்துதல், பதிலளிக்கும் நேரத்தைக் குறைத்தல் மற்றும் முகமைகளுக்கு இடையேயான சிறந்த ஒருங்கிணைப்பைச் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த மேம்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
நகரின் வளா்ந்து வரும் பேரிடா் மேலாண்மைத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப உள்கட்டமைப்பு, மனிதவளம், உபகரணங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத் திறன்களை வலுப்படுத்துவதற்காக, பேரிடா் சேவைத் துறையின் 25 ஆண்டு கால நீண்டகால செயல் திட்டம் உடனடி, நடுத்தர மற்றும் நீண்டகாலக் கட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தத் திட்டம் அமைந்துள்ளது.
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