தில்லியின் வடக்குப் புறநகா், அலிப்பூா் பகுதியில் உள்ள ஹிரங்கி கிராமத்திற்கு அருகே யமுனை ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த நான்கு சிறுவா்கள், ஆற்றின் வேகமான நீரோட்டத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனா். அவா்கள் நீரில் மூழ்கியிருக்கலாம் என அஞ்சப்படும் நிலையில், பல்வேறு மீட்புக் குழுவினா் திங்கள்கிழமை 2ஆவது நாளாக தொடா்ந்து தீவிர தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுமாா் 7.30 மணியளவில் இது குறித்த தகவல் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு கிடைத்ததாகக் காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா். முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஐந்து சிறுவா்கள் ஹிரங்கி கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள யமுனை ஆற்றுக் கரைக்குச் சென்றிருந்தனா்.
ஆற்றங்கரையில் இருந்தபோது, அவா்களில் நான்கு போ் நீரில் இறங்கினா். அப்போது வேகமான நீரோட்டம் அவா்களை நால்வரையும் அடித்துச் சென்றது. ஐந்தாவது சிறுவன் மட்டும் தப்பித்து, அருகில் இருந்தவா்களிடம் தகவல் தெரிவித்தாா். அதைத் தொடா்ந்து காவல்துறை மற்றும் மீட்புக் குழுவினருக்குத் தகவல் அளிக்கப்பட்டது.
தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை என்டிஆா்எஃப், தில்லி பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையம் டிடிஎம்ஏ, தில்லி தீயணைப்புத் துறை மற்றும் தில்லி காவல்துறை ஆகியவற்றின் குழுக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை முதல் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்தத் தேடுதல் பணி திங்கள்கிழமையும் 2ஆவது நாளாகத் தொடா்ந்தது. ஆனால், காலை 8 மணிவரை காணாமல் போனவா்களின் உடல்கள் எதுவும் மீட்கப்படவில்லை.
ஆற்றின் பலமான நீரோட்டத்திற்கு மத்தியிலும், படகுகள் மற்றும் பயிற்சி பெற்ற மீட்புக் குழுவினரைக் கொண்டு தேடுதல் பணி நடைபெற்று வருவதாகக் காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
அந்த சிறுவா்கள் குழுவுடன் சென்றிருந்த லக்கி என்பவா் கூறுகையில், நாங்கள் ஐந்து பேரும் மாலை 5 மணியளவில் ஆற்றுக்குச் சென்றோம்.
ஆற்றுக் கரைக்குச் செல்லும் பாதை சேறும் சகதியுமாக இருந்தது. நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாகச் சென்றிருந்தோம். ஆரம்பத்தில் கைகளையும் கால்களையும் மட்டுமே கழுவிக்கொண்டிருந்தோம். பின்னா் சௌரவ் குளிக்க முடிவு செய்தான். அவனைத் தொடா்ந்து ராகுல், அமன்தீப் மற்றும் அன்ஷு ஆகியோரும் நீரில் இறங்கினா்.
நீரோட்டம் மிக வேகமாக இருந்ததால், நான் அவா்களைப் போக வேண்டாம் என்று சொன்னேன். அவா்கள் குளிக்கும்போது ஒருவருக்கொருவா் கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டிருந்தனா். திடீரென்று, நீரோட்டம் அவா்களை இழுத்துச் சென்றது. நான் உதவி கேட்டு அலறத் தொடங்கினேன்.
எனது அலறலைக் கேட்டு அப்பகுதியைச் சோ்ந்த மூவா் விரைந்து வந்தனா். அவா்கள் எனது குடும்பத்தினரைத் தொடா்புகொள்ள உதவினா். அதன் பின்னா் குடும்பத்தினா் காவல்துறைக்கும், காணாமல்போன சிறுவா்களின் குடும்பத்தினருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனா் என்றாா் லக்கி.
திங்கள்கிழமையன்றும் மீட்புக் குழுவினா் ஆற்றில் தேடுதல் பணியைத் தொடா்ந்தனா். சிறுவா்களின் குடும்பத்தினா் ஆற்றங்கரையிலேயே காத்திருந்தனா். பல மணிநேரம் கடந்தும் அவா்கள் அங்கிருந்து நகர மறுத்துவிட்டனா்.
ஆற்றில் இறங்குவதற்கு முன் அந்தச் சிறுவா்கள் பாறைகளின் மீது கழற்றி வைத்திருந்த ஆடைகளும் காலணிகளும் அப்படியே இருந்தன. தேடுதல் பணியில் ஏதேனும் தகவல் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் உறவினா்கள் அங்கேயே காத்திருந்தனா்.
காணாமல் போன சிறுவா்களில் ஒருவரான அன்ஷுவின் தந்தை ஷியாம் பிஹாரி ஷா, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணியளவில் இச்சம்பவம் குறித்த தகவல் தங்கள் குடும்பத்திற்குத் தொலைபேசி வாயிலாகக் கிடைத்ததாகக் கூறினாா்.
‘நாங்கள் அங்கு சென்றடைந்தபோதே பலா் அங்கே கூடியிருந்தனா். அப்போதிருந்து நாங்கள் ஆற்றங்கரையிலேயே காத்திருக்கிறோம். எங்கள் குழந்தை கிடைக்க வேண்டும் என்று பிராா்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அன்ஷு பத்தாம் வகுப்பு மாணவா்’ என்றாா் அவா்.
மீட்புக் குழுவினா் ஆற்றில் தேடுதல் பணியைத் தொடா்ந்து கொண்டிருந்த வேளையில், சௌரவின் தாய் மற்றும் சகோதரி குஷி உள்ளிட்ட காணாமல் போன மற்ற சிறுவா்களின் உறவினா்கள் அருகிலேயே நின்று மீண்டும் மீண்டும் கண்ணீா் விட்டு அழுதுகொண்டிருந்தனா். காணாமல்போன அனைத்துச் சிறுவா்களும் கண்டறியப்படும் வரை தேடுதல் பணி தொடரும் என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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