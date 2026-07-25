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புதுதில்லி

சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள்: தில்லி காவல்துறை பணியாளா்களின் அனைத்து விடுமுறைகளும் ரத்து

தேசியத் தலைநகரில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டு தில்லி காவல்துறை தனது பணியாளா்களின் அனைத்து வழக்கமான விடுமுறைகளையும் உடனடியாக ரத்து செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:38 am IST

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நமது நிருபா்

தேசியத் தலைநகரில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டு தில்லி காவல்துறை தனது பணியாளா்களின் அனைத்து வழக்கமான விடுமுறைகளையும் உடனடியாக ரத்து செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: காவல்துறை தலைமையகம் பிறப்பித்த உத்தரவு அனைத்து மாவட்டங்களின் டி. சி. பி. க்கள், வெளிநாட்டினா் பிராந்திய பதிவு அலுவலகம் (எஃப். ஆா். ஆா். ஓ), இந்திரா காந்தி சா்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் பிற மூத்த அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.படி, தற்காலிக விடுப்பு மற்றும் சம்பாதித்த விடுப்பு உள்ளிட்ட வழக்கமான விடுப்பு மறு உத்தரவு வரும் வரை வழங்கப்படாது, மேலும் உண்மையான அவசர விடுப்பு மட்டுமே தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் சரிபாா்க்கப்பட்ட பிறகு பரிசீலிக்கப்படும்.

காவல் ஆணையரின் முன் அனுமதியின்றி பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் அல்லது படிப்புகளில் கலந்து கொள்ளும் போலீஸ் பணியாளா்களுக்கும் இந்த உத்தரவு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. தற்போதுள்ள சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலைமையைக் கருத்தில் கொண்டு, வழக்கமான விடுப்புகள் உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை அரசுகள் உள்ளிட்ட காவல் பணியாளா்களுக்கு வழங்கப்படாது.

அனுமதி வழங்கும் அதிகாரத்தால் முறையாக சரிபாா்க்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னா் மட்டுமே உண்மையான அவசரகால நிகழ்வுகளில் மட்டுமே விடுப்பு அனுமதிக்கப்படும். அனைத்து டி. சி. பி. க்களும் கவனமாக இணங்குவதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.

மேலும், அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை காவல் ஆணையரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஜி. ஓ. க்கள் உள்பட எந்த போலீஸ் பணியாளரும் எந்தவொரு நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொள்ள மாட்டாா்கள்/பங்கேற்க மாட்டாா்கள். தோ்வு முறையில் சீா்திருத்தங்கள் மற்றும் நீட் வினாத்தாள் கசிவு பிரச்சினை தொடா்பாக கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யக் கோரி கருப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சி. ஜே. பி) தலைமையிலான தலைநகரில் கடுமையான போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் இந்த உத்தரவு வந்துள்ளது.

ஜூலை 20 அன்று, பலத்த பாதுகாப்பு இருந்தபோதிலும், தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்துவதற்காக சி. ஜே. பி தலைமையிலான ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரா்கள் ஜந்தா் மந்தரில் ஒரு ’சன்சத் சலோ’ அணிவகுப்புக்காக கூடினா்.

கூட்டம் அதிகரித்ததால், மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அணிவகுத்துச் செல்ல முயன்ற போராட்டக்காரா்கள் மீது போலீசாா் தடியடி நடத்தி கண்ணீா்ப்புகை குண்டுகளை வீசினா். அதைத் தொடா்ந்து ஏற்பட்ட மோதல்களில் பல போலீசாா் மற்றும் போராட்டக்காரா்கள் காயமடைந்தனா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.

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