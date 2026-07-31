தில்லி அரசுப் பள்ளிகளின் 9ஆம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு சைக்கிள்கள் வழங்கிய முதல்வா்

தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை கிழக்கு வினோத் நகா் விளையாட்டு வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் அரசு பள்ளிகளின் 9 ஆம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ரேகா குப்தா பேசியதாவது: தில்லி அரசு பள்ளிகளின் 9 ஆம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு ’வித்யா வாஹினி’ மிதிவண்டிகளை வழங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். இது கண்ணியத்தின் ஊடகமாக மாறும், மேலும் அவா்கள் பாதுகாப்பாக பள்ளிகளுக்குச் செல்ல உதவும். இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில், 3,000 மிதிவண்டிகள் விநியோகிக்கப்பட்டன.
அடுத்த மாதத்தில் படிப்படியாக தில்லி முழுவதும் பள்ளி மாணவா்களுக்கு மொத்தம் 1.40 லட்சம் மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படும். பள்ளிக்குச் செல்வதை எளிதாக்குவது, வழக்கமான வருகையை ஊக்குவிப்பது மற்றும் பெண்கள் அதிக தன்னம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையுடன் இருக்க உதவுவதை இந்த முயற்சி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் ரேகா குப்தாவுடன் கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் மற்றும் தில்லி பாஜக தலைவா் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.
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