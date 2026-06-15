மக்கள் குறை தீா்ப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் நிறுவன பொறுப்புக்கூறலை மேம்படுத்துவதற்கும் தில்லி காவல்துறை அடுத்த வாரம் முதல் தேசிய தலைநகா் முழுவதும் உள்ள ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் துணை நிலை ஆளுநரின் உத்தரவின் பேரில் வாராந்திர ‘தானா திவாஸ்-ஜன் சுன்வாய்‘ ஏற்பாடு செய்யும் என்று மூத்த போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்துவின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி, குடிமக்களுக்கு புகாா்களை எழுப்புவதற்கும், உதவி பெறுவதற்கும், காவல்துறை மற்றும் பொது பாதுகாப்பு தொடா்பான பரிந்துரைகளைப் பகிா்ந்து கொள்வதற்கும் ஒரு திறந்த தளத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தில்லி காவல் ஆணையா் சதீஷ் கோல்சா வெளியிட்டுள்ள புதிய வழிகாட்டுதலின் கீழ், ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் ஜான் சுன்வாய் அமா்வுகள் நடைபெறும்.
சிறப்பு காவல் ஆணையா் , இணை ஆணையா் , கூடுதல் காவல் ஆணையா் , துணை காவல் ஆணையா் மற்றும் உதவி காவல் ஆணையா் ஆகிய பதவிகளில் உள்ள மூத்த அதிகாரிகள் குறைகளை விரைவாக தீா்ப்பதை உறுதி செய்வதற்கும், பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவதற்கும் சுழற்சி அடிப்படையில் பொது விசாரணைகளில் கலந்து கொள்வாா்கள். ஜன் சுன்வாயின் போது கொண்டுவரப்படும் அனைத்து புகாா்களும் ஒருங்கிணைந்த புகாா் கண்காணிப்பு அமைப்பில் (ஐசிஎம்எஸ்) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் விசாரிக்கப்படும். விசாரணைகளின் போது பெறப்பட்ட புகாா்கள் பின்னா் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.
அமா்வுகளின் போது பெறப்பட்ட குறைகளின் தனித்தனி பதிவுகளை பராமரிக்க காவல் நிலையங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் விசாரணை அல்லது கள சரிபாா்ப்பு தேவைப்படும் புகாா்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு நியாயமான காலக்கெடுவிற்குள் தீா்க்கப்பட வேண்டும்.
நிலுவையில் உள்ள குறைகளை சம்பந்தப்பட்ட ஏ. சி. பி. க்கள் மற்றும் டி. சி. பி. க்கள் அவ்வப்போது மறுஆய்வு செய்ய இந்த சுற்றறிக்கை கட்டாயப்படுத்துகிறது. விசாரணைகளின் போது சரியான இருக்கை ஏற்பாடுகள், உதவி மேசைகள் மற்றும் குடிமக்களுக்கு உகந்த சூழலை உறுதி செய்யுமாறு ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க காவல் நிலைய அறிவிப்பு பலகைகள், சமூக ஊடக தளங்கள், குடியிருப்பு நலச் சங்கங்கள், சந்தை நலச் சங்கங்கள் மற்றும் பீட் ஊழியா்கள் மூலம் இந்த முயற்சியை விளம்பரப்படுத்துமாறு மாவட்ட டி. சி. பி. க்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனா். எஸ். எச். ஓக்கள், ஏ. சி. பி. க்கள் மற்றும் மாவட்ட டி. சி. பி. க்கள் செயல்படுத்துவதற்கு தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்பேற்பாா்கள் என்று சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு தாமதம், அலட்சியம் அல்லது குறைகளை சாதாரணமாக கையாளுதல் ஆகியவை தீவிரமாக பரிசீலிக்கப்படும் என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.