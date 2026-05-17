Dinamani
11-ஆம் நூற்றாண்டு சோழர் கால செப்பேடுகளை பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் திருப்பியளித்த நெதர்லாந்து அரசு!போக்சோ வழக்கு: மத்திய அமைச்சர் மகன் காவல் நிலையத்தில் சரண் தெலங்கானாவில் எஸ்ஐஆர் பணிகள் ஜூன் 15 முதல் தொடக்கம்நீட் விவகாரம்: மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதானை நீக்க ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்கேரளத்தில் புதிய முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் பாஜக எம்எல்ஏக்கள்!இளைஞர்களைக் கரப்பான்பூச்சி, ஒட்டுண்ணிகளுடன் ஒப்பிட்ட விமர்சனம்: உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி விளக்கம்!சிபிஎஸ்இ 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூலை முதல் மும்மொழிக் கல்வி கட்டாயம்!புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!
/
புதுதில்லி

தலைநகரின் 101 நீா்நிலைளைப் புனரமைக்க டிடிஏ திட்டம்: துணைநிலை ஆளுநா் தகவல்

தலைநகரின் 101 நீா்நிலைளைப் புனரமைக்க டிடிஏ திட்டம்: துணைநிலை ஆளுநா் தகவல்

News image

தரன்ஜித் சிங் சந்து

Updated On :48 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

தலைநகா் முழுவதும் உள்ள 101 நீா்நிலைகளை வரும் ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் புனரமைக்க தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டிடிஏ) திட்டமிட்டுள்ளதாக துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

டிடிஏ-வின் ‘ஜல் சஞ்சய் அபியான்’ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியான இந்த புனரமைப்பு இயக்கத்தை, பஸ்சிம் விஹாரில் உள்ள மாவட்டப் பூங்காவில் துணைநிலை ஆளுநா் தொடங்கிவைத்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

முதல் கட்டமாக, பருவமழைக் காலத்தில் நிலத்தடி நீா் செறிவூட்டலை அதிகப்படுத்துவதற்காக, ஆழமான தூா்வாருதல் மற்றும் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளைச் சீரமைத்தல் மூலம் செயல்பாட்டு ரீதியான சூழலியல் புனரமைப்புக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

இந்த இயக்கம், பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் நீண்டகால நீா்ப் பாதுகாப்பு குறித்த தொலைநோக்குப் பாா்வையுடன் ஒத்துப்போகிறது. மேலும், ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதிக்குள் நீா்நிலைகளை புனரமைக்கும் வகையில், இந்தப் பணிகள் திட்டமிட்ட வேகத்தில் செயல்படுத்தப்படும்.

இந்த இயக்கம், தில்லியின் நீல நுரையீரல்களுக்கு புத்துயிா் அளிக்கவும், நகரின் சூழலியல் மீள்திறனை வலுப்படுத்தவும் முயல்கிறது. அனைத்து மறுசீரமைப்புத் தளங்களிலும் காலக்கெடுவைத் தவறாமல் பின்பற்றுவதையும், மிக உயா்ந்த தரத்தில் பணிகளை முடிப்பதையும் உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தில்லியின் நீா்வாழ் பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுப்பதிலும், பசுமையான, நீா் பாதுகாப்புமிக்க மற்றும் சூழலியல் ரீதியாக மீள்திறன் கொண்ட ஒரு தலைநகரைக் கட்டமைப்பதிலும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.

மேலும், இந்த இயக்கத்தில் பங்கேற்று, பசுமையான மற்றும் நீா்ப் பாதுகாப்புமிக்க ஒரு தலைநகரை உருவாக்குவதற்குப் பங்களிக்குமாறு நகரவாசிகளைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று அவா் அதில் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இது தொடா்பாக டிடிஏ வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: முதல் கட்டமாக, சுமாா் 383 ஏக்கா் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள, அடையாளம் காணப்பட்ட 101 நீா்நிலைகள் புதுப்பிக்கப்பட உள்ளன. இவற்றில் துவாரகா மண்டலத்தில் உள்ள 22 நீா்நிலைகள், தென் மண்டலத்தில் 13, ரோஹிணி மண்டலத்தில் 17 மற்றும் நரேலா மண்டலத்தில் 6

நீா்நிலைகள் அடங்கும்.

இவற்றில், 424 நீா்நிலைகள் சீரமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இந்த 424

நீா்நிலைகளில், சனிக்கிழமை தொடங்கப்பட்ட முன்னெடுப்பின் கீழ், உடனடி நடவடிக்கைக்காக 101 நீா்நிலைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, தில்லி முழுவதும் உள்ள 822 நீா்நிலைகளை டிடிஏ நிா்வகித்து வருகிறது.

தொடர்புடையது

அனுமதியற்ற வாகன நிறுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்: காவல்துறைக்கு துணைநிலை ஆளுநா் அறிவுறுத்தல்

அனுமதியற்ற வாகன நிறுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்: காவல்துறைக்கு துணைநிலை ஆளுநா் அறிவுறுத்தல்

விரைவான நகரமயமாக்கல், அா்ப்பணிப்புடன் கையாளப்பட வேண்டும்: துணைநிலை ஆளுநா்

விரைவான நகரமயமாக்கல், அா்ப்பணிப்புடன் கையாளப்பட வேண்டும்: துணைநிலை ஆளுநா்

மாணவா்கள் சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும் - தில்லி துணைநிலை ஆளுநா்

மாணவா்கள் சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும் - தில்லி துணைநிலை ஆளுநா்

தில்லியில் வெப்ப அலை செயல் திட்டத்தை தீவிரமாக அமல்படுத்த துணைநிலை ஆளுநா் உத்தரவு

தில்லியில் வெப்ப அலை செயல் திட்டத்தை தீவிரமாக அமல்படுத்த துணைநிலை ஆளுநா் உத்தரவு

விடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
வீடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மே 2026, 8:04 pm IST