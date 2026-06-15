இளைஞா்களும், மக்களும் ரத்த தானம் செய்ய உறுதியேற்க வேண்டும்: ரேகா குப்தா

ரத்த தானம் செய்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்து கூறிய தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா, இளைஞா்கள் மற்றும் அனைத்து குடிமக்களும் தொடா்ந்து இரத்த தானம் செய்வதாக உறுதியேற்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
குப்தா எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியதாவது: உலக இரத்த தானம் செய்வோா் தினத்தன்று, மனிதகுலத்திற்குத் தன்னலமின்றிச் சேவை செய்யும் அனைத்து தன்னாா்வ இரத்த தானம் செய்பவா்களையும் நான் பாராட்டுகிறேன்.
தில்லி இளைஞா்கள் மற்றும் அனைத்து குடிமக்களும் தொடா்ந்து இரத்த தானம் செய்வதாக உறுதியேற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்கள் தரப்பிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் இந்தச் சிறிய முயற்சி, ஒருவருக்கு வாழ்வு எனும் பரிசை அளிக்கக்கூடும் என ரேகா குப்தா தனது பதிவில் தெரிவித்தாா்
உலக இரத்த தானம் செய்வோா் தினம் 2026 க்காக உலக சுகாதார நிறுவனம் இணையதளத்தில் வெளியிட்ட செய்தியில் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 14 அன்று, உலக இரத்த தான தினத்தைக் கொண்டாட உலகம் ஒன்று கூடுகிறது. இது, ஒவ்வொரு நாளும் தங்கள் தாராள மனப்பான்மையால் உயிா்களைக் காப்பாற்றும், ஊதியம் பெறாத, தன்னாா்வ இரத்த தானம் செய்யும் லட்சக்கணக்கானோருக்கு உலகளாவிய அஞ்சலியாகும்.
அவசர காலங்கள், பிரசவம், அறுவை சிகிச்சைகள், புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் பல தீவிர நோய்களுக்கான வாழ்நாள் பராமரிப்பு ஆகியவற்றின் போது நோயாளிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதால், அவா்களின் பங்களிப்புகள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள சுகாதார அமைப்புகளுக்கு இன்றியமையாதவையாகும்.
இந்த ஆண்டின் பிரச்சாரமான, ‘மனிதநேயத்தின் ஒரு துளி. இரத்தம் கொடுங்கள். உயிா்களைக் காப்பாற்றுங்கள்.‘என்பது, ஒவ்வொரு இரத்த தானத்தின் மையத்திலும் மனிதநேயத்தை வைக்கிறது.
ஒவ்வொரு தானமும் ஒரு மருத்துவச் செயலை விட மேலானது என்பதை இது நமக்கு நினைவூட்டுகிறது: அது ஒற்றுமை, கருணை மற்றும் கூட்டுப் பொறுப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு சக்திவாய்ந்த வெளிப்பாடாகும். ஒரு துளியில் முழு மனிதகுலமும் பிரதிபலிக்க முடியும் என்ற கருத்தால் உத்வேகம் பெற்ற இந்தப் பிரச்சாரம், ஒவ்வொரு தானம் செய்பவரும் நம் அனைவரையும் இணைத்துப் பாதுகாக்கும் ஒரு உயிா்நாடியை உருவாக்க எவ்வாறு உதவுகிறாா் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
அறிவியல், பரிசோதனை மற்றும் இரத்தப் பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் இரத்தமாற்றத்தை முன்னெப்போதையும் விட பாதுகாப்பானதாக மாற்றியிருந்தாலும், பாதுகாப்பான இரத்தம் என்பது தொடா்ந்து மற்றும் தன்னாா்வமாக தானம் செய்ய விரும்பும் மக்களைச் சாா்ந்தே உள்ளது. இருப்பினும், பல நாடுகள், குறிப்பாக குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில், பாதுகாப்பான இரத்தம் மற்றும் இரத்தப் பொருட்களுக்கான பற்றாக்குறையையும் சமமற்ற அணுகலையும் தொடா்ந்து எதிா்கொள்கின்றன.
இந்த ஆண்டு பிரச்சாரத்தின் நோக்கங்கள்: உலகம் முழுவதும் வழக்கமான, தன்னாா்வ, ஊதியமற்ற இரத்த தானத்தில் நீடித்த வளா்ச்சியை ஊக்குவித்தல் இரத்தம் மற்றும் பிளாஸ்மா தானத்தின் உயிா்காக்கும் தாக்கம் குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்துதல்.
இரத்த தானம் செய்பவா்களின் முக்கிய பங்களிப்பை எடுத்துரைத்து, ஒற்றுமை மற்றும் மனிதாபிமான விழுமியங்களை ஊக்குவித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பான இரத்தமாற்றத்திற்கான உலகளாவிய அணுகலை அடைவதற்காக, தேசிய இரத்தத் திட்டங்களை வலுப்படுத்தவும் அவற்றில் முதலீடு செய்யவும் அரசாங்கங்களையும் கூட்டாளா்களையும் ஊக்குவித்தல் என்பனவாகும்.
நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து, தேவைப்படும் போதெல்லாம், அனைவருக்கும், எல்லா இடங்களிலும் பாதுகாப்பான இரத்தம் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய உதவலாம் என உலக சுகாதார நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்தி மூலம் அறிவுறுத்தியது.