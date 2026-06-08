Dinamani
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை உயர்வு தவிர்க்க இயலாதது - மத்திய அரசுகள்ளச்சாராயத்தை ஒழிப்பதில் காவல்துறையின் பணிகள் மட்டும் முக்கியமல்ல; சிந்தனை மாற்றமும் வேண்டும் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாஉள்ளாட்சி தேர்தலில் தவெக கூட்டணி அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் – அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார்இளைஞர்கள் ரீல்ஸ் செய்ய வேண்டும்; கேள்வி கேட்கக் கூடாது: மோடியின் விருப்பம் இது! - ராகுல் காந்திவங்கதேசம்: பாலியல் வன்கொடுமைக் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை!ஊடுருவல்காரர்கள் விருந்தினர்கள் அல்ல; உணவு, மருந்து கிடையாது: சுவேந்து அதிகாரிஎல்பிஜி விலை உயர்த்தப்பட்டதற்கு அரசியல் விலை கொடுக்க நேரிடும்: சரத் பவார் விமர்சனம்இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 23 கட்சிகள் பங்கேற்பு!திமுக கூட்டணி என்ற ஒன்று இப்போது இல்லை: பெ. சண்முகம்
/
புதுதில்லி

அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான சுகாதாரமான உணவு வழங்குவதில் உறுதி: ரேகா குப்தா

அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான மற்றும் சத்தான உணவை உறுதி செய்வதற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை தில்லி புதுப்பிக்கிறது என முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image

தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 12:31 am IST

Syndication

அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான மற்றும் சத்தான உணவை உறுதி செய்வதற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை தில்லி புதுப்பிக்கிறது என முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

உலக உணவுப் பாதுகாப்பு தினத்தையொட்டி எக்ஸ் தளத்தில் அவா் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியதாவது: விவசாய நிலம் முதல் உணவு மேசை வரை, ஒவ்வொரு நிலையுமே முக்கியமானது. விழிப்புணா்வை அதிகரிப்பதன் மூலமும், பொறுப்பான உணவு நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலமும், நாம் பொது சுகாதாரத்தைப் பாதுகாக்கவும், உணவு மூலம் பரவும் நோய்களைத் தடுக்கவும், ஆரோக்கியமான தில்லியை உருவாக்கவும் முடியும்.

உலக உணவுப் பாதுகாப்பு நாளில், அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான மற்றும் சத்தான உணவை உறுதி செய்வதற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை தில்லி புதுப்பிக்கிறது என ரேகா குப்தா எக்ஸ் பதிவில் கூறினாா்.

உணவு மூலம் பரவும் ஆபத்துகள் குறித்த உலகளாவிய கவனத்தை ஈா்ப்பதற்கும், அவற்றை முறியடிக்கவும், கண்டறியவும் மற்றும் நிா்வகிக்கவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிப்பதற்கும், ஆண்டுதோறும் ஜூன் 7ஆம் தேதி உலக உணவுப் பாதுகாப்பு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. 2026ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்பொருள், ‘சுமையிலிருந்து தீா்வுகளை நோக்கி -எங்கும் பாதுகாப்பான உணவு‘ என்பதாகும்.

உலக சுகாதார அமைப்பு மற்றும் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு ஆகியவற்றால் இந்த தினம் கூட்டாக வழிநடத்தப்படுகிறது.

ஆண்டுதோறும் சுமாா் 600 மில்லியன் மக்கள் உணவு மூலம் பரவும் நோய்களால் சுமாா் 200 வகைகள் பாதிக்கப்படுகின்றனா் என்றும் உணவு மூலம் பரவும் நோய்களால் ஆண்டுதோறும் 4,20,000 போ் உயிரிழக்கின்றனா் (இத்தகைய உயிரிழப்புகளைத் தடுத்திருக்க முடியும்) எனவும் தரவுகள் கூறுகின்றன.

குறிக்கோள் சாா்ந்த மற்றும் செலவு குறைந்த தீா்வுகளை வகுப்பதற்கு, சுகாதாரத் தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதை 2026ஆம் ஆண்டிற்கான பிரச்சாரம் வலியுறுத்துகிறது. ‘உணவுப் பாதுகாப்பு என்பது அனைவரின் பொறுப்பு‘ என்பதே இந்நாளின் முழக்கமாகும்.

தொடர்புடையது

ஹோட்டல்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் சிறப்புத் தீ பாதுகாப்புத் தணிக்கை - முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவு

ஹோட்டல்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் சிறப்புத் தீ பாதுகாப்புத் தணிக்கை - முதல்வா் ரேகா குப்தா உத்தரவு

வெப்ப அலை: தில்லிவாசிகளை பாதுகாக்க தீவிர நடவடிக்கை-முதல்வா் ரேகா குப்தா

வெப்ப அலை: தில்லிவாசிகளை பாதுகாக்க தீவிர நடவடிக்கை-முதல்வா் ரேகா குப்தா

பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி மிக முக்கியம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா

பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி மிக முக்கியம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா

தில்லியில் வெப்ப அலைக்கான செயல்திட்டம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா வெளியிட்டார்!

தில்லியில் வெப்ப அலைக்கான செயல்திட்டம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா வெளியிட்டார்!

விடியோக்கள்

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Annamalai-யை வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதில்! | BJP

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

Nanjil Sampath Latest Interview | விஜய் ஒரு ராஜதந்திரி | TVK | CM Vijay | Mdmk | Vaiko | Durai Vaiko |

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive