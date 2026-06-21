நீட் மறு தோ்வு நாளில் 45000 மாணவா்களும், பெற்றோா்களும் குளிரூட்டும் மண்டலங்களில் இளைப்பாறினா்: ரேகா குப்தா

குளிரூட்டும் மண்டலங்களை முன்னெடுத்து, அங்கு ஓஆா்எஸ் மற்றும் ஷிகஞ்சி போன்ற பானங்கள் கிட்டத்தட்ட 45,000 நீட் தேர்வா்கள் மற்றும் அவா்களின் பெற்றோா்கள் வெப்பத்தை தணிக்கை உதவியது என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்தாவது: தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தோ்வு (நீட்) ஞாயிற்றுக்கிழமை நகரம் முழுவதும் 97 மையங்களில் நடத்தப்பட்டது. இந்த ஏற்பாடுகள் மாணவா்கள் மற்றும் அவா்களது குடும்பங்களுக்கு கணிசமான நிவாரணத்தை அளித்துள்ளன என்பதை இந்த கருத்துக்கள் காட்டுகின்றன.
ஒவ்வொரு தோ்வு மையத்திற்கும் வெளியே அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு குளிரூட்டும் மண்டலங்களில் ஏராளமான பெற்றோா்களும் மாணவா்களும் இந்த வசதிகளைப் பயன்படுத்தினா். நீட் தோ்வா்களுக்கு டி. டி. சி பேருந்துகளில் இலவச பயணத்தையும் அரசு வழங்கியது.
எந்த மாணவரும் போக்குவரத்து தொடா்பான சிரமங்களை எதிா்கொள்ளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய அரசு விரும்பியது. குளிரூட்டும் மண்டலங்களில் இருக்கைகள், குடிநீா், ஓஆா்எஸ், ஷிகஞ்சி, தேநீா் மற்றும் முதலுதவி வசதிகள் இருந்தன என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீட் மறுதோ்வு நாடு முழுவதும் உள்ள மையங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. தோ்வுகளை சுமூகமாக நடத்துவதற்கான கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில் நீட் தோ்வு நடந்து முடிந்தது. பிற்பகல் 2 மணிக்கு தொடங்கிய தோ்வு, மாலை 5.15 மணிக்கு முடிவடைந்தது. மாற்றுத்திறனாளிகள் (பி. டபிள்யூ. டி/பி. டபிள்யூ. பி. டி) இழப்பீட்டு நேரத்திற்கு தகுதியானவா்கள் மாலை 6.20 மணி வரை தோ்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்டனா். முன்னதாக நீட் மறு தோ்வுக்காக தேசியத் தலைநகா் முழுவதும் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன, சோதனை சுமூகமாக நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக தோ்வு மையங்களில் கூடுதல் பணியாளா்களை போலீசாா் நிறுத்தியிருந்தனா்.
அனைத்து தோ்வு இடங்களிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், நுழைவு இடங்களில் கடுமையான சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். எந்தவொரு அசம்பாவித சம்பவத்தையும் தடுக்கவும் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவும் போதுமான போலீஸ் பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைகள் மற்றும் கூட்ட மேலாண்மை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. தோ்வு மையங்களுக்கு வெளியே காத்திருக்கும் பெற்றோா்கள் மற்றும் பாதுகாவலா்களுக்கு இலவச குடிநீா் மற்றும் சிற்றுண்டிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறினா்.
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